To mistrzostwo będzie Lewandowskiemu smakować wyjątkowo. "Coś zupełnie innego"

Robert Lewandowski to klasa sama w sobie. Kapitan reprezentacji Polski pewnie wykorzystał rzut karny i w 84. minucie dał Bayernowi Monachium prowadzenie 5:4 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z Heidenheim.

Rzuty karne Robert Lewandowski ma opracowane do perfekcji. Tym razem z jedenastu metrów Polak trafił przeciwko Werderowi w półfinale Pucharu Niemiec. Bramka dała Bayernowi prowadzenie 3:2 i prawdopodobnie awans do wielkiego finału.

Robert Lewandowski strzela, a Bayern prowadzi na wyjeździe w półfinale Pucharu Niemiec z Werderem 1:0. To już 30. bramka Polaka w tych rozgrywkach. Transmisja spotkania trwa w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Kapitan reprezentacji Polski obecnie ma w dorobku 22 trafienia. Cztery mniej ma znajdujący się za jego plecami Paco Alcacer z Borussii Dortmund. Wszystko wskazuje na to, że Lewy zdoła obronić tę przewagę.

Zamieszanie wokół kontraktu Lewandowskiego. "Są zapytania z dwóch klubów" W Niemczech znów... czytaj dalej » - Zawsze znajdzie się u mnie miejsce na kolejne trofeum, ale dla pewności muszę zdobyć jeszcze jedną bramkę – powiedział Lewandowski.

Legenda przed Polakiem

Jeśli Polak tego dokona, będzie to dla niego czwarty tytuł Króla Strzelców Bundesligi. Większą liczbą takich wyróżnień może się tylko pochwalić Gerd Mueller.

- To wielki zaszczyt być gorszym tylko od legendy. Gerd zdobywał "Torjeagerkanon" siedem razy. Jestem nieco za nim, ale to i tak nadal jest dla mnie wielkie osiągnięcie – dodał Lewy.

W sobotę Bayern ma szansę po raz siódmy z rzędu zdobyć mistrzostwo Niemiec. Co ciekawe, dla Lewandowskiego może to być pierwszy przypadek, gdy z tytułu będzie mógł się cieszyć przed własną publicznością.

- Marzyłem o tym. To będzie wspaniałe uczucie. Do tej pory z Bayernem świętowałem na wyjazdach, teraz to będzie coś zupełnie innego – zdradził.

W sobotę Bayern podejmie jedną z rewelacji tego sezonu, zespół Eintrachtu Frankfurt. Drużyna ta zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Bundesligi, a niedawno walczyła w półfinale Ligi Europy, gdzie dopiero po rzutach karnych przegrała z Chelsea. Ostatnio jednak Eintracht zaliczył dwie wpadki z rzędu – został rozgromiony na wyjeździe przez Bayer Leverkusen aż 1:6 i przegrał u siebie 0:2 z Mainz.

- Nie można oceniać zespołu z Frankfurtu na podstawie ostatniego spotkania z Mainz. Zawodnicy z Frankfurtu mieli w nogach 120 minut rozegranych w półfinale Ligi Europy na Stamford Bridge, co musiało się przełożyć na ich dyspozycję trzy dni później. Oczywiście, nie będą mieli na naszym stadionie łatwego zadania, ale nie sądzę, by zagrali z nami tak, jak z Mainz – zakończył Lewandowski.

Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozpoczną się o tej samej porze. Walcząca z Bayernem o mistrzostwo Borussia Dortmund zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.

Bayern jest również w grze o Puchar Niemiec. W finale zespół z Monachium zmierzy się z RB Lipsk. Spotkanie zostanie rozegrane 25 maja o godzinie 20:00. Transmisja w Eurosporcie 1.