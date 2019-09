Lewandowski kolekcjonuje wyróżnienia. Niemcy ponownie go docenili

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Po raz drugi w tym sezonie polski napastnik został wybrany piłkarzem kolejki. "Jego niewiarygodne osiągnięcia w strzelaniu goli są przekonującym dowodem na to, że Robert Lewandowski chce być najlepszy. W piątej kolejce Bundesligi udowodnił, że zespół jest dla niego najważniejszy" - napisano na oficjalnej stronie ligi niemieckiej.



Lewandowski zdobył dwie bramki przeciwko Koeln, miał szansę na drugiego w tych rozgrywkach hat-tricka, ale oddał wykonanie rzutu karnego Phillippe Coutinho. "Reprezentant Polski pokazał klasę i oddał rzut karny Brazylijczykowi, który dzięki temu lepiej się zaaklimatyzował w nowym otoczeniu, strzelając pierwszego gola przy zwycięstwie 4:0" - dodano.

Rekord Muellera

Polski napastnik w tym sezonie Bundesligi zdobył już 9 bramek i choć głośno nie chciał o tym mówić, to mógł pobić 52-letni rekord należący do Gerda Muellera. Legendarny snajper, który występował w Bayernie w latach 70., w pierwszych pięciu spotkaniach sezonu aż dziewięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Gdyby Polak strzelił gola byłby najlepszy.