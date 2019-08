"Lewy" o nowym sezonie i wzmocnieniach: po pięciu meczach będziemy wiedzieli więcej

Bayern na wielkim luzie. Zabawił się z czwartoligowcem Lekko, łatwo i... czytaj dalej » Bawarczycy już zdążyli zaliczyć delikatny falstart - w starciu o Superpuchar Niemiec przegrali z Borussią Dortmund 0:2. Lewandowski wie, że dortmundczycy w tym sezonie napsują Bayernowi jeszcze sporo krwi.

- Z Borussią Dortmund mieliśmy już wiele starć, następny sezon nie będzie inny. Wszyscy w Niemczech oczekują, że Bundesligę wygra inny zespół. Po pierwszych pięciu spotkaniach będziemy wiedzieć, kto powalczy w tym sezonie o najwyższe cele. Na pewno wśród tych drużyn będzie Borussia - mówi.

Pavard i Hernandez dadzą radę

"Lewy" nie trafił do siatki w meczu z BVB, ale już zdążył rozpocząć strzelanie w sezonie 2019/20. Gola strzelił w poniedziałkowym meczu Pucharu Niemiec z Energie Cottbus. Kwestią sporną jest liczba zdobytych bramek przez Polaka. Na pewno otworzył wynik meczu, natomiast przy trafieniu Leona Goreztki mocno zmienił tor lotu piłki, lecz gola zaliczono Niemcowi.

Wygranie Bundesligi jest dla Bayernu obowiązkiem. Bawarczycy zagrają o ósmy tytuł z rzędu. O czym można było przekonać się nie raz - o detronizacji Bayernu najbardziej marzą w Dortmundzie. Klub z Zagłębia Ruhry wydał na wzmocnienia ponad 100 milionów euro, dzięki czemu udano się pozyskać m.in. Thorgana Hazarda, Niko Schulza i Juliana Brandta.

Bayern też nie próżnował - na Allianz Arena za 130 mln euro trafili Benjamin Pavard i Lucas Hernandez. Do klubu na roczne wypożyczenie trafił również Ivan Perisić z Interu. - Każdy nowy piłkarz Bayernu musi mieć świadomość, że musi zmierzyć się z oczekiwaniami. Benjamin Pavard i Lucas Hernandez na pewno nam pomogą. Będąc w Bayernie, zawsze musisz mierzyć wysoko. Musisz wymagać od siebie więcej, kibice też to robią - dodaje Lewandowski.



Były kapitan Bayernu Monachium Stefan Effenberg nie miał problemów z krytyką byłego klubu. - Ta drużyna nie gwarantuje sukcesów. Kadra jest zbyt wąska, by marzyć o wygranej w Lidze Mistrzów - mówił. Jednak wypożyczenie Perisicia zmieniło optykę Niemca.

- Sprowadzenie Perisicia to świetny ruch. To nie jest plan "B" lub "C". To może przynieść profity, a ryzyko finansowe jest żadne. Perisić to piłkarz, który dobrze zna Bundesligę i trenera Niko Kovaca. Nie będzie potrzebował czasu, by się zaaklimatyzować. To lepsze rozwiązanie niż Philippe Cotuinho - ocenił Effenberg w felietonie dla portalu t-online.de.

Okno transferowe w Niemczech jest otwarte do 2 września. Magazyn "Kicker" informuje, że Bayern planuje nawet trzy kolejne wzmocnienia.