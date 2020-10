"Jeśli potrafię grać przeciwko Lewandowskiemu, mogę grać przeciwko każdemu"

Hansi Flick powoli wprowadza Amerykanina do pierwszego składu. Richards zagrał 17 minut w wygranym aż 8:0 meczu z Schalke na inaugurację tego sezonu Bundesligi, a w trzeciej kolejce dostał 65 minut w starciu z Herthą (zwycięstwo 4:3). Przeciwko berlińczykom zaliczył asystę do Roberta Lewandowskiego.



Chris Richards adds his name to the list of players to have set up a goal for Robert Lewandowski #FCBBSC 2-0 pic.twitter.com/Sg2p7zxVhb — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 4, 2020





Dzięki Lewandowskiemu jest lepszy

20-latek bardzo chwali sobie treningi, w których może kryć największą gwiazdę Bayernu i dzięki niemu stawać się lepszym piłkarzem. - To czołowy napastnik świata. Jeśli mogę grać przeciwko niemu, mogę już zagrać przeciwko każdemu - mówi pewny siebie obrońca.

"Rok Lewandowskiego". Imponująca sesja polskiego napastnika Bayern Monachium... czytaj dalej » - Podczas ćwiczeń on wygrywa ze mną tak 60 procent pojedynków. Nawet jeśli wiele razy nabiorę się na jego sztuczki, to i tak to dla mnie dobra nauka. Ode mnie nie oczekuje się przecież, że będę powstrzymywał Lewandowskiego, ale chcę pokazać wszystkim, że czasem mi się udaje - kontynuuje Richards.

Ma się od kogo uczyć

Obrońca ma się w Bayernie od kogo uczyć. Przyznaje również, że wiele wskazówek dają mu bardziej doświadczeni defensorzy ekipy mistrza Niemiec. – Jerome Boateng, David Alaba czy Niklas Sule – to także dzięki nim staję się lepszy. Podpowiadają mi jak bronić przeciwko takim napastnikom jak Lewandowski - mówi.

Zdaniem bawarskich mediów Polaka może zabraknąć w sobotnim meczu ligowym z FC Koeln na wyjeździe. Prawdopodobnie trener Flick będzie chciał mu dać odpocząć przed wtorkowym trudnym starciem w Lidze Mistrzów z Salzburgiem. W ostatnim czasie nagromadzenie meczów jest po prostu zbyt duże. Do tej pory w Bundeslidze Lewy zaliczył najlepszy start w historii. W pierwszych pięciu meczach strzelił aż 10 goli. Początek sobotniego spotkania o godz. 15:30.