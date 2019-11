Rządził Bayernem cztery dekady. Lewandowski wśród jego najlepszych transferów

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Hoeness nadal będzie co prawda miał miejsce w radzie nadzorczej klubu, niemniej pełen sukcesów okres, w którym był jedną z twarzy Bayernu, nieubłaganie dobiega końca.

67-latek dyrektorem sportowym drużyny został już w 1979 r., w 2009 stał się jej prezydentem. Przez 40 lat (z przerwą na lata 2014-2016, gdy odsiadywał wyrok za oszustwa podatkowe) odpowiadał za dominację klubu w Bundeslidze, cieszył się też z dwóch zwycięstw w Lidze Mistrzów w latach 2001 i 2013. Do Monachium sprowadził wielu genialnych piłkarzy, mistrzów świata i Europy, zdobywców Złotej Piłki oraz innych indywidualnych wyróżnień.

"Bild" stworzył we wtorek listę z najlepszymi i najbardziej opłacalnymi transferami, jakich dokonano w Bayernie ery Hoenessa. Lewandowski musiał się na niej znaleźć nie tylko ze względu na jego wpływ na grę drużyny. Wart dziesiątki milionów euro Polak w 2014 roku wzmocnił bawarski klub za darmo, tuż po wygaśnięciu jego kontraktu z Borussią Dortmund.

Zastał z klub dwoma mistrzostwami, zostawił z 29

"Lewemu" pod względem statusu legendy Bayernu do Hoenessa, mimo wszystko, wciąż sporo brakuje. Niemiec karierę działacza poprzedził bardzo udaną karierą zawodniczą, także w bawarskich barwach. W latach 1974-76 trzykrotnie triumfował z klubem w Pucharze Europy, zaś między 1972 i 1974 rokiem wywalczył mistrzostwo kraju, wtedy kolejno trzecie, czwarte i piąte w historii klubu.

Dziś Bayern może się pochwalić tym, że wygrywał ligę 29-krotnie. 24 z tych tytułów to zasługa Hoenessa, którego na stanowisku prezydenckim do 2022 roku zastąpi Herbert Hainer. Później klub przejmie Oliver Kahn, kolejna legenda monachijskiej piłki z boiska.



20 najlepszych transferów Bayernu w erze Ulego Hoenessa wg "Bilda":

• Lothar Matthaeus (Sezon 1984/85, Borussia Moenchengladbach, 1,2 mln euro)

• Andreas Brehme (Sezon 1986/87, 1. FC Kaiserslautern, 1 mln euro)

• Jean-Marie Pfaff (Sezon 1982/83, KSV Beveren, 400 tys. euro)

• Juergen Klinsmann (Sezon 1995/96, Tottenham Hotspur, 1,4 mln euro)

• Roy Makaay (Sezon 2003/04, Deportivo La Coruna, 19,75 mln euro)

• Mark van Bommel (Sezon 2006/07, FC Barcelona, 6 mln euro)

• Michael Ballack (Sezon 2002/03, Bayer Leverkusen, 6 mln euro)

• Bixente Lizarazu (Sezon 1997/98, Athletic Bilbao, 4,5 mln euro)

• Robert Lewandowski (Sezon 2014/15, Borussia Dotmund, wolny transfer)

• Manuel Neuer (Sezon 2011/12, Schalke 04, 30 mln euro)

• Xabi Alonso (Sezon 2014/15, Real Madrid, 9 mln euro)

• Arjen Robben (Sezon 2009/10, Real Madrid, 25 mln euro)

• Willy Sagnol (Sezon 2000/01, AS Monaco, 7,7 mln euro)

• Ze Roberto (Sezon 2002/03, Bayer Leverkusen, 9,5 mln euro)

• Claudio Pizarro (Sezon 2001/02, Werder Brema, 8,2 mln euro)

• Oliver Kahn (Sezon 1994/95, Karlsruher SC, 2,3 mln euro)

• Stefan Effenberg (Sezon 1998/99, Borussia Moenchengladbach, 4,25 mln euro)

• Franck Ribery (Sezon 2007/08, Marsylia, 30 mln euro)

• Mehmet Scholl (Sezon 1992/93, Karlsruher SC, 2,5 mln euro)

• Giovanne Elber (Sezon 1997/98, VfB Stuttgart, 6,5 mln euro).