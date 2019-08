Polska maszyna już pracuje na pełnych obrotach. Najlepszy start "Lewego" w Bundeslidze

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Polak z przytupem zaczął nowy sezon. Przed tygodniem dwukrotnie pokonał bramkarza Herthy Berlin, ale jego gole wystarczyły tylko do remisu (2:2). W sobotę bramki kapitana Biało-Czerwonych zaowocowały pewnym zwycięstwem Bawarczyków 3:0 z Schalke 04.

W 20. minucie Lewy wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na francuskim skrzydłowym Kingsleyu Comanie. Pięć minut po przerwie idealnie przymierzył z rzutu wolnego z ponad 20 metrów i trafił w okienko bramki. Z kolei w 75. minucie wykończył kontrę zainicjowaną przez Comana.

"Lewandowski trzyma poziom" - napisał w relacji z Gelsenkirchen magazyn "Kicker".

Jak zauważył na Twitterze dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Tomasz Włodarczyk, polski golleador jeszcze nigdy nie zaliczył aż tak udanego startu rozgrywek ligi niemieckiej.



Dziesiąty sezon @lewy_official w Bundeslidze i najlepszy start w karierze. Pięciu goli w pierwszych dwóch meczach jeszcze nie strzelił. Maszyna. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) 24 sierpnia 2019

W pogoni za legendami

Od początku gry w Bundeslidze Lewandowski uzyskał już 207 goli, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Niedościgniony jest Gerd Mueller - 365. Trudno będzie też dogonić Klausa Fischera - 268, za to Jupp Heynckes - 220 i Manfred Burgsmueller - 213 są już w jego zasięgu.

Był to dziewiąty przypadek, kiedy Lewandowski zdobył co najmniej trzy bramki w spotkaniu. Spośród wciąż grających piłkarzy częściej - dwunastokrotnie - ta sztuka udawała się tylko Mario Gomezowi.