Tak wyglądać będą teraz mecze Bundesligi. Oficjalna lista restrykcyjnych przepisów

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Kto zatem w nowej sytuacji dostanie możliwość, by uczestniczyć w spotkaniach Bundesligi?

Przede wszystkim na każdym stadionie i w jego obrębie będzie mogło przebywać jednocześnie do 300 osób.

Trzy oddzielne strefy

Każdy obiekt zostanie podzielony na trzy strefy - wewnętrzną, trybun i zewnętrzną. W każdej z nich będzie mogło przebywać maksymalnie do stu osób.

Bundesliga może rozbić bank. "Spodziewam się ponad miliardowej oglądalności" Pierwszą kolejkę... czytaj dalej » Strefa wewnętrzna ma obejmować boisko, tunel do niego prowadzący i szatnie. W niej poruszać będą się zawodnicy, trenerzy, sędziowie, chłopcy do podawania piłek, personel medyczny, ochrona, osoby wyznaczone do kontroli przepisów higieny, a także niektórzy przedstawiciele mediów.

Druga strefa to trybuny, na których zabraknie kibiców, ale nie zostaną do końca puste. Na nich zasiądą dziennikarze, kamerzyści i osoby realizujące transmisję telewizyjną.

Strefa trzecia, czyli zewnętrzna, obejmie tereny przylegające bezpośrednio do stadionu. Zarządzać nią będzie policja.

Pięć zmian piłkarzy

Wszyscy, z wyjątkiem aktywnych graczy i sędziów na boisku, będą musieli nosić maseczki na twarzach. Ten przepis obejmie sztaby trenerskie i zawodników rezerwowych, pod warunkiem, że nie są oni oddzieleni dostateczną odległością na ławkach.

W czwartek poinformowano, że szkoleniowcy dostali możliwość przeprowadzania w trakcie meczu pięciu zmian zamiast trzech.

Źródło: Getty Images Stadiony w Bundeslidze będą zamknięte dla kibiców

Bez dzieci i uścisków rąk

Lewandowski uczy, jak przestrzegać higieny. Zabawny filmik Bayernu Piłkarze Bayernu... czytaj dalej » Przy linii bocznej boiska będzie tylko czterech chłopców do podawania piłek w wieku powyżej 16 lat, którzy muszą regularnie myć ręce. Futbolówki zostaną także zdezynfekowane przed i podczas gry.

Zakazano występów maskotek, a stadiony są całkowicie zamknięte dla dzieci. Oczywiście, żadna z drużyn nie wejdzie na płytę boiska w towarzystwie najmłodszych. Piłkarze nie będą mogli przed spotkaniem uścisnąć sobie dłoni ani robić pamiątkowych zdjęć.

Ponadto sala prasowa i strefy mieszane do rozmów z piłkarzami zostaną zamknięte, a pomeczowe konferencje odbędą się online. Podczas kontroli antydopingowych zawodnicy obu drużyn dostaną do dyspozycji dwa osobne pomieszczenia, by nie kontaktowali się ze sobą.

Na stadionach nie będzie żadnej gastronomii, a posiłki dla każdej z drużyn powinny zostać przygotowane wcześniej, zapakowane przez kierowników zespołów i dostarczone na stadion. Każdy klub musi wyznaczyć przeszkolonego medycznie funkcjonariusza ds. higieny w celu egzekwowania wszystkich podanych przez Bundesligę przepisów.

26. kolejka:

sobota:

Fortuna Duesseldorf - SC Paderborn (15.30)

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (15.30)

RB Lipsk - SC Freiburg (15.30)

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (15.30)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30)

Eintracht Frankfurt - Borussia Moenchengladbach (18.30)

niedziela:

1. FC Koeln - FSV Mainz 05 (15.30)

Union Berlin - Bayern Monachium (18)

poniedziałek:

Werder Brema - Bayer 04 Leverkusen (20.30)