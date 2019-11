"Lewy" nie strzelił, a kolega i tak mu słodzi. "Robert to nie tylko bramki"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Pierwszy w tym sezonie mecz Bundesligi, w którym kapitan Biało-Czerwonych nie trafił do bramki rywali, nadszedł dopiero w dwunastej kolejce. Bayern wygrał 4:0 z Fortuną Duesseldorf, a "Lewy" zakończył występ z "jedynie" asystą przy golu Coutinho właśnie.

Brazylijczyk odrodził się w Monachium po słabym okresie w Barcelonie, w dużej mierze dzięki wszechstronności i umiejętnościom ofensywnym Polaka, dziś już bezapelacyjnego lidera zespołu. I na to też Coutinho zwracał uwagę w rozmowie z monachijskim tabloidem "TZ", gdy dziennikarz gazety zasugerował, że dosyć niespodziewany i zabawny jest brak gola Lewandowskiego przeciwko Fortunie.

- To niewiarygodne, jaką formę udało mu się osiągnąć. Musiał przyjść mecz, w którym Robert nie trafił, niemniej ograniczanie jego występów tylko do goli nie byłoby sprawiedliwe. Jestem zdania, że Robert był bardzo ważny podczas wygranej w Duesseldorfie. Robert to nie tylko bramki – zauważył przebywający w Monachium na rocznym wypożyczeniu z Dumy Katalonii.

Coutinho tłumaczył także, na czym dokładnie polega fenomen czterokrotnego króla strzelców Bundesligi. – Robert zamyka linie defensywne rywali, jest pierwszym zawodnikiem w odbiorze, naciska przeciwników bardzo wysoko, co momentalnie tworzy przestrzeń innym – opisywał.

Jedna seria zakończona, czas podtrzymać drugą

Teraz przed Bayernem spotkanie piątej kolejki Ligi Mistrzów i wyjazd do Belgradu na mecz z Crveną Zvezdą. Lewandowski będzie zapewne chciał podtrzymać kolejną imponującą serię, gdy jedna już się zakończyła. W czterech dotychczasowych spotkaniach trafiał przynajmniej po razie, ogólnie ma już sześć goli w tej edycji Champions League i w klasyfikacji strzelców przegrywa tylko z Erlingiem Brautem Halandem, norweską rewelacją z Salzburga.