Nowy rok, nowy członek zarządu w Bayernie. "Do roboty!"

Bayern, którego zawodnikiem jest Robert Lewandowski, przedstawił nowego członka zarządu na swojej stronie.

"1 stycznia 2020 roku Oliver Kahn dołączył do zarządu klubu. Były kapitan Bayernu i reprezentacji Niemcy 31 grudnia 2021 r. ma zastąpić Karla-Heinza Rummenigge na stanowisku prezesa zarządu" - napisano w oświadczeniu mistrza.

Taki ruch zapowiadany był przez bawarski klub już w sierpniu ubiegłego roku, gdy na posiedzeniu rady nadzorczej klubu wszyscy członkowie jednogłośnie zaaprobowali Kahna do zarządu.



Willkommen zurück beim #FCBayern, @OliverKahn! #MiaSanMia#WeiterImmerWeiter



"Wracam do rodziny"

"Przede mną wielkie wyzwania. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że wracam do klubu i rodziny Bayernu. Pack ma's!" - napisał nowy członek zarządu w mediach społecznościowych.

"Pack ma's!" to określenie z bawarskiego, co tłumaczy się na "do roboty!" albo "naprzód!".



2019 is over, an even more exciting year to come! I wish you all a very happy new year and all the best for 2020. For me personally there are great tasks ahead. I'm so happy to return to that club and the @FCBayern family. Pack ma's! #MiaSanMia#WeiterImmerWeiterpic.twitter.com/Fjn49EtdIE — Oliver Kahn (@OliverKahn) January 1, 2020





50-letni były bramkarz wraca na Allianz Arena, gdzie spędził aż 14 lat piłkarskiej kariery. Niemiec występował w Bayernie w latach 1994-2008 i wywalczył z klubem aż 23 tytuły, w tym osiem tytułów mistrzowskich Bundesligi oraz Ligę Mistrzów w 2001 roku. W barwach bawarskiego zespołu rozegrał łącznie 632 spotkania.

Z końcem 2021 roku, gdy wygaśnie kadencja prezesa Karla-Heinza Rummenigge, 5-letnia umowa Kahna zakłada objęcie przez niego tego istotnego stanowiska.

- Mamy plan, aby Olli mnie zastąpił, ale wcześniej musi się szkolić. Był bardzo ważnym zawodnikiem Bayernu, a do tego ma wielkie moje zaufanie - mówił w jednym z wywiadów Rummenigge.

Ostatnio 86-krotny reprezentant Niemiec pracował jako ekspert telewizyjny w stacji ZDF. Wcześniej ukończył studia w Salzburgu z tytułem MBA w zakresie zarządzania ogólnego.