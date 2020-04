Bayern sprzedał sto tysięcy maseczek w ciągu doby

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Cena maseczki dla dziecka to 5,95 euro, te dla dorosłych kosztują o euro więcej. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na fundusz stworzony przez piłkarzy Bayernu Joshuę Kimmicha i Leona Goretzkę, którego celem jest wspieranie instytucji walczących z koronawirusem.

Chcą dawać przykład

Thomas Mueller o Lewandowskim: jeszcze nie jest legendą Bayernu Thomas Mueller... czytaj dalej » - Tą akcją chcemy pokazać, że Bayern robi wszystko, aby dawać przykład w walce z koronawirusem (...). Cieszymy się, że możemy dołączyć się do inicjatywy Joshuy Kimmicha i Leona Goretzki - powiedział szef klubu Karl-Heinz Rummenigge.



Od niedzieli w Bawarii zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w środkach transportu oraz sklepach.

Czekają na zgodę polityków

Władze niemieckiej ligi chciałyby, by sezon został wznowiony jak najszybciej i by udało się go zakończyć do 30 czerwca. Żadna jednak decyzja w tej sprawie nie została podjęta.



- Nie będę spekulował, kiedy będzie możliwy powrót do gry. O tym zadecydują politycy. My będziemy gotowi każdego dnia - zapewnił kilka dni temu szef niemieckiej ligi (DFL) Christian Seifert.

Ostatnio coraz częściej w mediach padała data 9 maja. Seifert przyznał, że jedyną możliwością jest rozgrywanie meczów bez udziału publiczności.