Najlepszy strzelec w historii mundialu o Lewandowskim: jest dziesięć razy lepszy ode mnie

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Lewandowski spisuje się znakomicie – strzela gola za golem i biorąc pod uwagę rozgrywki klubowe, zdobył już 15 bramek w 11 meczach. Jakby tego było mało w ostatni czwartek strzelił hat tricka w spotkaniu eliminacyjnym do Euro 2020 z Łotwą, zapewniając Polsce wygraną 3:0.

Eriksen za plecami Lewandowskiego? Bayern chce skorzystać z okazji Niewykluczone, że... czytaj dalej » Pod wielkim wrażeniem gry "Lewego" jest również Klose – w przeszłości napastnik m.in. Bayernu, który obecnie pełni funkcję trenera zespołu młodzieżowego w bawarskim klubie.

Kompletny napastnik

- On gra trochę podobnie do mnie, ale jest dziesięć razy lepszy – przyznał Klose, który jest rekordzistą pod względem goli strzelonych na mistrzostwach świata – na czterech mundialach trafiał do siatki szesnastokrotnie.

- To kompletny napastnik, gra obiema nogami, jest mocny w powietrzu i ma świetny strzał – podkreślił w rozmowie z magazynem "Sport Bild".

Klose strzelił w Bundeslidze 121 goli. Dla porównania, 31-letni Lewandowski zdobył aż 213 bramek i zajmuje 4. miejsce na liście najskuteczniejszych piłkarzy w historii niemieckiej ekstraklasy.