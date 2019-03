Piłkarska ruleta i pewny karny. Zobacz gole Lewandowskiego

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W sobotnim meczu Lewandowski najpierw trafił do siatki w 47. minucie, powiększając prowadzenie gości na 3:1. Polak otrzymał podanie od Hiszpana Thiago Alcantary. Przyjął piłkę prawą nogą, po czym efektownie odwrócił się z nią w stronę bramki, wyprzedzając obrońców. Po tej błyskawicznej piłkarskiej rulecie precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę zakończył akcję.

Charakterystyczny karny

Bayern rozbił Moenchengladbach. Lewandowski przeszedł do historii Bayern Monachium... czytaj dalej » Swojego drugiego gola "Lewy" strzelił w samej końcówce spotkania, pewnie wykorzystując rzut karny. Zrobił to w swoim stylu. Charakterystyczny rozbieg, zmiana tempa i płaski strzał koło słupka. Zdezorientowany bramkarz był już z drugiej strony i mógł tylko bezradnie przyglądać się zmierzającej do siatki piłce.

To 14. i 15. gol Polaka w tym sezonie Bundesligi. Lewandowski awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców, ex aequo z Serbem Luką Joviciem z Eintrachtu Frankfurt.



Co więcej, kapitan naszej kadry ma na koncie 195 goli, od kiedy rozpoczął występy w Bundeslidze, co czyni go najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek. Tyle samo trafień ma peruwiański napastnik Werderu Brema Claudio Pizarro.

Zrównali się w tabeli

Pozostałe bramki dla Bayernu zdobyli w sobotę Hiszpan Javi Martinez (2.), Thomas Mueller (11.) i Serge Gnabry (75.), dla gospodarzy trafił natomiast Lars Stindl (37.).



Dzięki temu zwycięstwu Bawarczycy zrównali się punktowo z prowadzącą Borussią Dortmund. Monachijczycy i BVB zgromadzili po 54 "oczka", ale zespół z Dortmundu ma minimalnie lepszy bilans goli: 58-27 kontra 56-27. Borussia nieoczekiwanie przegrała w piątek na wyjeździe z Augsburgiem 1:2, a w jej składzie zabrakło kontuzjowanego Łukasza Piszczka.