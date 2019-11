Historyczna scena przed meczem w Berlinie

Borussia Dortmund na łopatkach. Kolejny popis Lewandowskiego Robert... czytaj dalej » Po zakończeniu II Wojny Światowej Niemcy zostały podzielone na dwie części – Wschodnie (NRD) i Zachodnie (RFN).

W 1961 roku, w Berlinie wybudowano mur o długości 156 kilometrów, który odseparował obie części. Miał on powstrzymać emigrację ze wschodniej części Niemiec do jego zachodniej, alianckiej strefy.

Dopiero w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku budowla runęła, a kilka miesięcy później doszło do zjednoczenia Niemiec.

Odegrali historyczną scenę

W niedzielę minęło 30 lat od pamiętnego wydarzenia. Przy okazji meczu Herthy z RB Lipsk, kibice piłkarzy z Berlina postanowili rozłożyć na murawie symboliczną balustradę.