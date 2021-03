"Trzeba go zakuć w kajdanki". Tak wyglądał sezon Muellera, którego rekord ściga Lewandowski

Do kadry dołączył napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski. On, zgodnie z ustaleniami selekcjonera Brzęczka, nie wystąpi przeciwko Ukrainie.

Matthaeus tłumaczy, dlaczego "Lewy" pobije rekord Muellera. "Postawiłbym wielkie pieniądze" Robert... czytaj dalej » Sięgając po tytuł króla strzelców Bundesligi, Mueller w dorobku goli miał 40, rezygnując przy tym - uwaga - z wykonywania rzutów karnych, a potem wyskakując i na turniej finałowy mistrzostw Europy. Po długich 49 latach z niebywałym osiągnięciem "Der Bombera" mierzy się jego następca w Bayernie Monachium, Robert Lewandowski.

Liczenie trwa w najlepsze.

W 25 ligowych kolejkach Lewandowski goli uzbierał 32. Czasu ma jeszcze pod dostatkiem, zmierzającemu po mistrzostwo Bayernowi meczów do końca rywalizacji zostało przecież dziewięć. Najbliższy - 20 marca w Monachium z VfB Stuttgart, ostatni - 22 maja z Augsburgiem, też na własnym terenie.

Polski napastnik po rekord nie biegnie, a pędzi. - Gdyby udało się ten wynik poprawić, wiele by to dla mnie znaczyło - przyznał dopiero co w rozmowie ze "Sport Bildem", choć zaznaczył przy tym, że stara się o tym nie myśleć.

75-letni Mueller dokonań młodszego kolegi nie śledzi. Wybitny piłkarz zmaga się z przerażającą chorobą - w październiku 2015 zdiagnozowano u niego Alzheimera.

Marnuje rzut karny, potem dwa kolejne

Rok 1971, 14 sierpnia. Bayern zaczyna sezon.

"Der Bomber" jest rozgoryczony i podrażniony, a co za tym idzie zmobilizowany jak nigdy. W tym poprzednim bramek zdobył 22. Tylko 22. O całe dwie wyprzedził go wtedy Lothar Kobluhn z Oberhausen, zostając królem strzelców Bundesligi.

Mueller przeżył to bardzo. Na wakacjach we Włoszech to niepowodzenie podobno cały czas rozpamiętywał. Nie potrafił o nim zapomnieć, a może nie chciał. Trenował. Kiedy zjawił się w klubie na pierwszym przedsezonowym treningu, niektórzy go nie poznali. Zapuszczony wąs, zapuszczone włosy, odchudzony, umięśniony. Przyszykowany jak wyścigówka. Gotowy.

Źródło: Getty Images Gerd Mueller był piłkarzem wybitnym

14 sierpnia piłkarze wychodzą na murawę Gruenwalder Stadion, z trybun wita ich 28 tysięcy fanów. Punktualnie o 15.30 sędzia Jan Redelfs odgwizduje początek spotkania. Już w 17. minucie do siatki trafia Hans Schultz z Fortuny Duesseldorf, Bayern musi zatem gonić, odrabiać straty. Wyrównuje Franz Krauthausen, na 2:1 strzela Paul Breitner, a w końcówce wynik na 3:1 ustala Franz Beckenbauer.

Trener Udo Lattek gratuluje swoim zawodnikom.

Mueller bramki nie zdobywa, asystuje przy tej Beckenbauera. Rozkręcać będzie się powoli, w 10 meczach goli uzbiera zaledwie cztery. Zmarnuje rzut karny, potem kolejne, w starciach z Bochum i Stuttgartem. Skoro w elemencie tym zawodzi to - uwaga - rezygnuje z wykonywania jedenastek. Tak jest, liczy się tylko dobro drużyny, niech szansę wykorzystują inni.

Nic nie zapowiada, że dla "Der Bombera" będzie to sezon dobry. Rekordowy? Dobry żart.

Źródło: Getty Images Gerda Muellera w polu karnym zatrzymać było nie sposób

Bayern zapłacił pięć tysięcy marek

W świat wyruszył z Noerdlingen, bawarskiego miasteczka od Monachium oddalonego mniej więcej o 150 km. W czasie wojny bombardowali je alianci, historyczny charakter jednak zachowało. Ciekawostka - te stare zabudowania powstały ze skał utworzonych po uderzeniu meteorytu, do czego doszło, jak się przyjmuje, ponad 14 milionów lat temu.

Nie tylko kadra potrzebuje "Lewego". Bayern nie zamierza puszczać go do Anglii Coraz mniejsze... czytaj dalej » Źródła podają, że z Noerdlingen pochodzą dwie sławne osoby - obok Muellera Albrecht Adam, XIX-wieczny malarz, głównie scen batalistycznych.

Tam urodzony 3 listopada roku 1945 Gerd dorastał, tam zaczął grać w piłkę, w jednym meczów pokonał bramkarza podobno 26 razy. Dzisiaj miejscowy stadion, na 10 tysięcy widzów, nosi jego imię.

Do Bayernu Mueller zawitał w sezonie 1964. Monachijska ekipa - występująca wtedy w lidze drugiej - zapłaciła za niego 5 tys. marek, co dzisiaj daje około 20 tys. euro. Trener Tschik Cajkovski za nowym piłkarzem nie przepadał, choć to określenie dosyć łagodne. Porównywał go do ciężarowca, przy wszystkich mówił o nim, że jest i za niski, i za gruby. Gerd miał dosyć, spakował się, chciał wracać do domu.

Cajkovski w końcu dał mu zadebiutować. I zdanie o nim zmienił bardzo szybko.

Prawda, Mueller biegał niewiele, ale kiedy do piłki już ruszał, zatrzymać go było nie sposób. Sprytny, zwinny, nieustępliwy, w polu karnym przechytrzyć potrafił każdego. - Na treningach często graliśmy przeciwko sobie. Nigdy nie miałem szans - przyznał lata później Beckenbauer.

- Gerd to jeden z najlepszych napastników wszech czasów. Bez jego goli Bayern Monachium i niemiecki futbol nie byłyby w tym miejscu, w którym są od dawna - jasno i precyzyjnie stwierdził inny z wielkich, Karl-Heinz Rummenigge.

Źródło: Getty Images Franz Beckenbauer i Gerd Mueller, sezon 1971/72

"Wolałbym jednego Muellera od dwóch Beckenbauerów"

Sezon 1971/72 trwa najlepsze.

"Der Bomber" na dobre budzi się w październiku. Bramkarz Hannoveru po jego strzałach do siatki sięgać musi dwukrotnie, Duisburga też. Z Hamburgerem SV hat-tricka kompletuje w minut 12. Już wie, że jest dobrze. Nie ogląda się za siebie.

27 listopada Bayern podejmuje Borussię Dortmund. Rozbija rywala, który po sezonie z Bundesligi spadnie, 11:1. Juergena Rynio Mueller pokonuje razy cztery.

Po przerwie zimowej nie błyszczy tylko przez chwilę. 19 lutego roku 1972 do Monachium przyjeżdża Oberhausen. Goście przegrywają 0:7, między innymi po pięciu trafieniach "Der Bombera". Licznik wskazuje 23 bramki w 21 meczach, do 40 wciąż daleko.

Rekordowy sezon niespodziewanie - a może nie - staje od znakiem zapytania, kiedy do Bayernu zgłasza się po jego gwiazdę Feyenoord. Oferta czeka na stole tylko na podpis Muellera. Odrzuca ją, decyzję wyjaśniając nadzwyczaj prosto. - Dorastałem i rozwijałem się w tej drużynie, tutaj są moi przyjaciele. Czuję wdzięczność dla tego klubu, taką z głębi serca - mówi.

Źródło: Getty Images Gerd Mueller, czerwiec 1972

W połowie kwietnia goli ma 34. Drudzy w klasyfikacji strzelców Klaus Fischer z Schalke oraz Ferdinand Keller z Hannover po 18. Przepaść.

3 czerwca wygrany 6:3 mecz z Eintrachtem Frankfurt kończy znowu z hat-trickiem, szóstym w sezonie. Osiąga granicę 40 trafień, o dwa poprawia własny rekord z sezonu 1969/70.

- On wyczynia rzeczy niedostępne dla kogokolwiek na tej planecie - wyznaje po tym laniu obrońca Eintrachtu Gert Trinklein. - Trzeba go zakuć w kajdanki, to jedyna możliwość, by Gerda zatrzymać.

- Wolałbym jednego Muellera od dwóch Beckenbauerów - mówi po porażce trener gości Erich Ribbeck.

Sam Beckenbauer pretensji o to stwierdzenia nie ma. - To szczęście, że Mueller gra po naszej stronie - oświadcza w wywiadzie.

Lewandowski o pościgu za Muellerem: pobicie rekordu będzie dla mnie wiele znaczyć Twierdzi, że o... czytaj dalej » Ligowy sezon zakończony nie jest, następuje jednak krótka przerwa na goszczący w Belgii turniej finałowy mistrzostw Europy. Inne czasy, inna bajka. Biorą w nim udział cztery reprezentacje, rozgrywane są zatem tylko półfinały oraz mecze o trzecie i pierwsze miejsca. RFN pokonuje najpierw Węgry 2:1, a w walce o tytuł - 18 czerwca - ZSRR 3:0. Mueller w każdym z nim strzela po dwa gole.

W Bundeslidze Bayern gra jeszcze z BVB i Schalke, już bez bramek "Der Bombera". Statystycy i tak wyliczają, że w sezonie 1971/72 w 100 meczach, oficjalnych i nieoficjalnych, nawet halowych, uzbierał ich 151.

Magazyn "Kicker" trzeci raz z rzędu przyznaje mu klasę światową.

Przepadł na 15 godzin

Lewandowski jego ligowy rekord ściga w najlepsze. - Przez wiele lat wydawało się, że wynik Gerda będzie wieczny. Robert jest jednak pierwszym, który może go pobić - oświadczył Rummenigge, dzisiaj prezes Bayernu.

Mueller od roku 2015, kiedy podano do publicznej wiadomości, że choruje na Alzheimera, przebywa w domu opieki, w miasteczku Wolfratshausen niedaleko Monachium. Porusza się na wózku, nie mówi, karmiony jest przez żonę, panią Uschi, z którą małżeństwem są od ponad pół wieku.

Źródło: Getty Images Gerd Mueller królem strzelców i rekordzistą Bundesligi, Bayern mistrzem

Coś niedobrego, bardzo niepokojącego, dziać zaczęło się w sezonie 2011. Był wtedy w Bayernie szkoleniowcem młodzieży, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wpadł w szpony alkoholizmu, pomocną dłoń wyciągnęli do niego Rummenigge i Beckenbauer.

Na zgrupowaniu we Włoszech zaginął, przepadł na 15 godzin. Po odnalezieniu przez policję nie potrafił wyjaśnić, gdzie był i co robił. Bliscy i znajomi zaczęli go bacznie obserwować. Widzieli, że dzieje się coś niedobrego, niepokojącego. Jednego dnia pamiętał, z kim kiedyś grał w drużynie, drugiego już nie. Zapominał o najprostszych sprawach, czynnościach.

- Jest nieobecny, pogrążony we własnych myślach. Trudno patrzeć na tak wyjątkowego człowieka w tak złym stanie - opowiadał w roku 2020 w rozmowie z "Daily Mail" były zawodnik Bayernu, Franz Roth.

- Zawsze był wojownikiem, nie brakowało mu odwagi przez całe życie. Teraz też tak jest. Wydaje mi się, że nie cierpi. Mam nadzieję, że nie myśli o swoim losie - na tych samych łamach wyznała Uschi Mueller.