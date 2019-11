Sancho dostał zgodę na transfer. Borussia może pobić rekord Bundesligi

iłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, przyczyniając się do zwycięstwa obrońców tytułu nad Borussią Dortmund 4:0 w hicie niemieckiej ekstraklasy. Polak trafił do siatki w każdej z 11 kolejek i do tej pory w tym sezonie zdobył już 16 goli.

"Na powrocie Guardioli wygrałby Bayern i cała Bundesliga" W Monachium... czytaj dalej » Do tej pory najdrożej sprzedanym piłkarzem z niemieckiej ekstraklasy był inny skrzydłowy z Dortmundu Ousmane Dembele. W sierpniu 2017 roku Francuz przeszedł do Barcelony za 125 milionów euro.

Zrobił furorę

Kibice Borussii długo po nim nie płakali. Wszystko za sprawą Sancho, który tego samego lata został sprowadzony z akademii Manchesteru City za niecałe 8 mln euro.

Młody Anglik szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie drużyny z Zagłębia Ruhry, a z każdym meczem miał coraz większy wpływ na wyniki drużyny. Dziś jest absolutną gwiazdą nie tylko Borussii, ale również całej ligi i reprezentacji Anglii.

O 19-latka zabiegają największe europejskie potęgi. Najwięcej mówi się o zainteresowaniu Liverpoolu, Manchesteru United, Chelsea, Juventusu oraz Realu Madryt.

Źródło: Getty Images Jadon Sancho, Raheem Sterling

Może odejść zimą

Jak podaje "Bild", Sancho dostał już nawet zgodę na transfer. Niewykluczone, że jeśli któryś z zainteresowanych klubów zdecydowałby się wyłożyć żądaną sumę, to piłkarz opuściłby Dortmund już zimą.

Sam zawodnik również coraz częściej myśli o zmianie otoczenia, co przekłada się na jego zachowanie. W ostatnich tygodniach coraz częściej spóźniał się na treningi, przez co został ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy euro. Był nawet odsunięty od składu, a gdy już do niego powrócił - na przegrany 0:4 mecz z Bayernem - to został zmieniony jeszcze w pierwszej połowie.

W dalszym ciągu bronią go jednak liczby. W 16 meczach w tym sezonie strzelił cztery gole i zanotował osiem asyst.