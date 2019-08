Nowy skrzydłowy coraz bliżej Bayernu. Zapłacą grosze

Perisić dostał zgodę na transfer, gdy do Interu dołączył Lukaku

Szkoleniowiec Bayernu i Perisić znają się doskonale – pierwszy z wymienionych regularnie powoływał piłkarza, gdy w latach 2013-2015 prowadził reprezentację Chorwacji. Prawdopodobnie wkrótce spotkają się ponownie, ale już w stolicy Bawarii. Zdaniem włoskich mediów transakcja z udziałem zawodnika Interu Mediolan jest już w fazie finalizacji. Do zawarcia umowy brakuje tylko przeprowadzenia badań i złożenia podpisów.

Perisić nie został powołany na sparingowy mecz Interu z Valencią, który zakończył się triumfem Nerazzurrich po rzutach karnych. Nie jest to przypadek. Dobrze poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdzi, że kluby doszły do porozumienia w sprawie Chorwata. Bayern ma wypożyczyć zawodnika na rok za 5 milionów euro, a jeśli zdecyduje się na transfer definitywny, to dopłaci jeszcze 20 milionów.

Oprócz Romano o transakcji piszą Sky Sport Italia, "La Gazzetta dello Sport" i "Bild". Ostatni z wymienionych dzienników zwraca uwagę, że przeciwnikami sprowadzenia Perisicia są prezydent Uli Hoeness i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić, jednak trener ma wsparcie ze strony prezesa rady nadzorczej Karla-Heinza Rummeniggego. Duże znaczenie ma niska kwota wypożyczenia, co oznacza, że będzie można przeznaczyć pieniądze na pozyskanie jeszcze jednego piłkarza.



Perisic to Bayern, here we go! The Croatian winger Ivan Perisic is getting closer to Bayern Münich. The agreement is almost reached with Inter for €5M loan and €20M buy option. Now last details and the deal will be done. #bayern #inter #perisic #bayernmünich Ivan Perisic al Bayern Monaco, si chiude! Perisic andrà al Bayern Monaco: l'Inter sta chiudendo l'intesa ormai definita per 5 milioni di prestito oneroso, 20 milioni per il diritto di riscatto. Ultimi dettagli aspettando il via libera di Zhang, poi sarà fatta e il giocatore volerà in Germania @skysport #calciomercato #fcinter #transfers Post udostępniony przez Fabrizio Romano (@fabriziorom) Sie 10, 2019 o 3:05 PDT





W najbliższych dniach Perisić ma polecieć do Monachium, by przejść badania i podpisać umowę. Spekuluje się, że mimo wypożyczenia dostanie podwyżkę – obecnie zarabia 4 miliony euro za sezon plus bonusy.

Conte pomógł Bayernowi

Szkoleniowiec Interu Antonio Conte nie widzi Perisicia w swoim zespole. Wprawdzie próbował zrobić z niego wahadłowego w systemie 3-5-2, jednak zawodnik nie potrafił odnaleźć się na nowej pozycji. W meczach sparingowych z konieczności grywał w ataku, ale tam również nie szło mu najlepiej. Dlatego, gdy tylko zakontraktowano snajpera Romelu Lukaku, włoski trener zgodził się na odejście Chorwata.

To dobra wiadomość dla Bayernu, który od kilku miesięcy poszukuje następców Francka Ribery'ego i Arjena Robbena. Najbliżej ekipy z Monachium był Leroy Sane, jednak Niemiec doznał poważnej kontuzji w meczu sparingowym Manchesteru City i nie będzie zdolny do gry przynajmniej przez połowę sezonu. Natomiast sprowadzenie Garetha Bale'a z Realu Madryt wiąże się z ogromną pensją.