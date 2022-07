Niemcy wzruszająco pożegnali się z Lewandowskim. Takiego filmu jeszcze nie było

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Bayern - Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Było to już 21. ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. Bayern wygrał to spotkanie 2:1.

Koledzy z Bayernu żegnają Lewandowskiego. "Będziemy za nim tęsknić" Robert... czytaj dalej » 385 meczów, 312 goli, 75 asyst, łącznie dziesięć tytułów mistrza Niemiec (dwa z Borussią Dortmund i osiem z Bayernem), siedem armatek przyznawanych królowi strzelców, rekordzista pod względem liczby bramek zdobytych w jednym sezonie, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii ligi... I można by tak jeszcze długo wymieniać.

Faktem jest, że Lewandowski przez 12 lat stał się żywą legendą Bundesligi. Teraz spróbuje podbić ligę hiszpańską w barwach FC Barcelona.

Od narodzin do zostania czołowym piłkarzem świata

Niemiecka ekstraklasa nie zapomniała jednak, z kim miała do czynienia. Gdy tylko we wtorkowy wieczór transfer został oficjalnie ogłoszony, na profilu Bundesligi na Twitterze pojawił się dwuipółminutowy filmik, przedstawiający w pigułce drogę, jaką Lewandowski pokonał od narodzin aż do teraz.

Jest w nim dosłownie wszystko: początki w Varsovii Warszawa i Zniczu Pruszków, śmierć ojca, kontuzja, katorżnicze treningi, upór w dążeniu do celu, najważniejsze gole (m.in. z Realem i pięć z Wolfsburgiem), tytuły, transfery do Lecha Poznań, Borussii, Bayernu i Barcelony. Nie mogło też zabraknąć Anny Lewandowskiej oraz narodzin dzieci. A to wszystko okraszone wzruszającą muzyką. Takiego filmu o kapitanie reprezentacji Polski z pewnością jeszcze nie było. Łza sama kręci się w oku.



.@lewy_official's #Bundesliga story has been one for the history books!



What's your favourite memory of this legend? pic.twitter.com/6bz9xfA7HZ — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) July 19, 2022





"Historia Lewandowskiego w Bundeslidze była jedną z historycznych książek!" - napisano na Twitterze ligi niemieckiej i zapytano o "ulubione wspomnienie tej legendy".

"Dziękuję, Robert"

O godnym pożegnaniu drugiego najskuteczniejszego piłkarza w historii Bayernu zadbał też sam klub, który w niespełna czterominutowym nagraniu pokazał najcenniejsze zdobycze "Lewego" - gole, trofea i nagrody indywidualne. "Dziękuję, Robert!" - napisano w języku polskim.

Dziękuję, Robert! #MiaSanMiapic.twitter.com/Y4XeKN941J — FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022

Na Camp Nou jego kontrakt będzie obowiązywać przez cztery sezony. Kapitan reprezentacji Polski kosztował 45 mln euro plus 5 mln zmiennych. Klauzula wykupu napastnika, jak przekazała w komunikacie Barcelona, została ustalona na 500 milionów euro.