W czwartek pięści z Lewandowskim, w niedzielę dwa gole. Coman bohaterem Bayernu

"Bild" odsłania kulisy bójki Lewandowskiego "Bild" napisał... czytaj dalej » Od pierwszej do ostatniej minuty nikt w Duesseldorfie nie miał wątpliwości, komu należą się trzy punkty. Bayern atakował i atakował.

Bramkę Fortuny ostrzelali już na samym początku Coman i Thiago Alcantara. W jednej i drugiej sytuacji do szczęścia monachijczykom zabrakło kilkunastu centymetrów.

Z podania Comana zrobił się strzał

Po kwadransie Coman w końcu dopiął swego. Wprawdzie podawał w pole karne do któregoś z kolegów, ale piłki nie dosięgnął Thomas Mueller i z podania wyszedł strzał. Bramkarz Michael Rensing, kiedyś dobijający się do pierwszego składu monachijskiego zespołu, zaspał i worek z bramkami się rozwiązał.



Bayern dominował, grał jak nakręcony, wyraźnie chciał wykorzystać fakt, że rywale grali, jakby mieli spętane nogi albo po prostu brakowało im piłkarskich umiejętności. Jeszcze przed przerwą emocje się wyczerpały. Znów w roli głównej wystąpił Coman. Dostał podanie od Joshuy Kimmicha i zrobił, co do niego należało.



O czwartkowym pojedynku na pięści on i Lewandowski chyba zapomnieli na dobre, bo jeden i drugi nie unikali podań do siebie, a i razem cieszyli się z drugiego trafienia Francuza.

Źródło: Imago Lewandowski pogratulował Comanowi po drugim golu



Przy obu golach nie popisał się Marcin Kamiński. Nie zdążył do piłki przy pierwszym, przy drugim - nie przeciął podania po ziemi.



Było 2:0 po 41 minutach, mecz można było tak naprawdę kończyć, bo Fortuna skupiła się na przeszkadzaniu mistrzom i czyhaniu na kontry. Gościom w pierwszej połowie zagroziła tak naprawdę raz, gdy Benito Raman odebrał piłkę Matsowi Hummelsowi, oddał ją Kownackiemu, ale Polakowi chyba zadrżała noga, bo spudłował.

Gnabry na 3:0

Na początku drugiej połowy Bayern podwyższył prowadzenie. Serge Gnabry trafił z bliska po przedłużeniu dośrodkowania z rzutu rożnego przez Muellera.

Źródło: PAP/EPA Serge Gnabry ekwilibrystycznie, tyłem do bramki, trafił na 3:0



Już wtedy mistrzowie grali bez bramkarza Manuela Neuera, który przy próbie opanowania piłki nogą poczuł ból w łydce i zszedł z boiska. Jego miejsce zajął Sven Ulreich, którego czekała niemal bezrobotna niedziela. Niemal, bo długo się nudził. W 89. minucie dał się pokonać z rzutu karnego, który podyktowano za zagranie ręką Hummelsa. Honorowego gola dla Fortuny strzelił Belg Dodi Lukebakio.

Lewandowski bez gola, Bayern i tak wygrywa



Bayern wygrał 4:1, bo już w doliczonym czasie gola zapragnął strzelić Leon Goretzka. Okazuje się, że można zwyciężać, gdy Lewandowski do bramki nie trafia. Ostatnio strzelał jak szalony, do niedzieli w pięciu ostatnich spotkaniach w Bundeslidze zgromadził osiem goli. W Duesseldorfie najbliżej celu był w pierwszej połowie, po strzale z rzutu wolnego.

FCB zrobił swoje. Odpowiedział na sobotnie zwycięstwo Borussii i mistrzowie mają punkt przewagi nad BVB. Do końca sezonu zostało pięć kolejek.

Wyniki 29. kolejki:

RB Lipsk - VfL Wolfsburg 2:0

VfB Stuttgart - Bayer 0:1

Werder Brema - Freiburg 2:1

Hannover - Borussia M. 0:1

Borussia Dortmund - FSV Mainz 2:1

Nuernberg - Schalke 1:1

Hoffenheim - Hertha Berlin 2:0

Fortuna Duesseldorf - Bayern 1:4

Eintracht Frankfurt - Augsburg