Kolejka do ławki Bayernu. Największe szanse daje się Holendrowi

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

- To będzie ostatnie spotkanie dla Franka Ribery'ego, Arjena Robbena i Rafinhy w barwach Bayernu Monachium - zapowiedział trener mistrzów Niemiec przed sobotnim finałem DFB Pokal. Finał RB Lipsk – Bayern Monachium w sobotę na żywo w Eurosporcie 1. Studio od 19:15.

Kovac był krytykowany niemal od samego początku pracy w Monachium, a więc od lata zeszłego roku. Wtedy trafił do ekipy z Allianz Arena z Eintrachtu. Szybko pojawiały się głosy, że nie jest w stanie dojść do porozumienia z największymi gwiazdami zespołu, z Arjenem Robbenem i Frankiem Riberym na czele. Na dodatek drużyna grała o wiele gorzej niż wcześniej.

Bolesna porażka przesądziła

Chorwata przed zwolnieniem uratowało tylko to, że zdobył w Niemczech mistrzostwo, puchar i superpuchar.

W tym sezonie widać było, że zawodnicy coraz bardziej odsuwają się od szkoleniowca. Na nic zdała się dobra postawa w Lidze Mistrzów i niedawne imponujące zwycięstwo na wyjeździe z Tottenhamem 7:2. Sobotnia porażka w Bundeslidze 1:5 we Frankfurcie z Eintrachtem to było zbyt wiele dla szefów klubu. Kovac w niedzielę wieczorem stracił pracę.

Od razu ruszyła karuzela nazwisk jego potencjalnych następców. Listę najpoważniejszych kandydatów przedstawił dziennik "Bild". Oto oni:

ERIK TEN HAG

Holender w latach 2013-2015 był trenerem drugiej drużyny Bayernu. Teraz jest łączony z powrotem do Monachium już od końca ubiegłego sezonu. Wtedy Ten Hag miał znakomity czas w Ajaksie, z którym był w półfinale Ligi Mistrzów. Wcześniej prowadzona przez niego ekipa wyeliminowała Bawarczyków w 1/8 finału. 49-latek jest największym faworytem bukmacherów. Oczywiście Bayern musiałby za niego zapłacić klubowi z Amsterdamu. Ten Hag ma umowę ważną do końca czerwca 2022 roku.

JOSE MOURINHO

Od pewnego czasu spekuluje się o kandydaturze portugalskiego trenera. "The Special One" już zaczął uczyć się nawet niemieckiego. Mourinho jest bezrobotny od wielu miesięcy, gdy stracił pracę w Manchesterze United. Doświadczony szkoleniowiec zdobywał trofea z zespołami z Portugalii, Anglii, Włoch i Hiszpanii.

- Mogę sobie wyobrazić go pracującego w Niemczech. Pamiętam, że zawsze pytał mnie o Bayern i Bundesligę. Gdy byliśmy na wyjazdach, to zawsze miał włączoną ligę niemiecką. On znał każdego zawodnika, nawet z mniejszych klubów. Także uczył się języka – potwierdza Bastian Schweinsteiger, który pracował z 56-letnim obecnie "Mou" w Manchesterze United.

RALF RANGNICK

Trzecim z największych faworytów bukmacherów jest Ralf Rangnick. Jeszcze w poprzednim sezonie prowadził RB Lipsk i zajął z nim trzecie miejsce w niemieckiej ekstraklasie. Teraz 61-latek, który trenował już wiele klubów Bundesligi, pełni w klubie z Lipska funkcję dyrektora sportowego.

Źródło: Getty Images Massimiliano Allegri w tym momencie odpoczywa od trenowania

MASSIMILIANO ALLEGRI

Włoch po zakończeniu poprzedniego sezonu niespodziewanie odszedł z Juventusu. Allegri zapowiedział, że chce sobie zrobić roczną przerwę, ale być może w obliczu ewentualnej propozycji z Bayernu, zdecyduje się zmienić decyzję. 52-latek w czasie pracy w Turynie zdobył ze Starą Damą pięć tytułów mistrzowskich z rzędu, ale nie był w stanie wywalczyć Pucharu Europy. Spekuluje się, że Allegri wolałby jednak objąć zespół z Monachium od początku kolejnych rozgrywek.

ARSENE WENGER

Jest bez pracy od ponad roku. Zrezygnował z trenowania Arsenalu po prawie ćwierćwieczu. Francuz ma jednak już 70 lat i trudno powiedzieć, czy byłby w stanie prowadzić Bayern. Plusem jest jeszcze oczywiście to, że monachijczycy nie musieliby za niego płacić odstępnego.

HANS FLICK

54-letni trener w latach 2006-2014 był asystentem Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec. 1 lipca Flick dołączył do sztabu szkoleniowego Bayernu. W niedzielę został mianowany trenerem tymczasowym. Przed nim teraz co najmniej dwa spotkania. W środę starcie w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus, a w sobotę w Bundeslidze walka z Borussią Dortmund.