Staranował trenera, dostał karę od klubu. "Dlaczego tak łagodną?"

Jest nie do zatrzymania. Od początku sezonu strzela gola za golem i bije kolejne rekordy. Robert Lewandowski zdobył we wtorek dla Bayernu Monachium dwie bramki w wygranym przez jego zespół meczu Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Jest już na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów tych rozgrywek.

Do skandalicznej sytuacji doszło w końcówce niedzielnego spotkania na Schwarzwald-Stadion. Goście z Frankfurtu przegrywali 0:1 i byli już raczej bez szans na zmianę wyniku, co wywoływało u nich frustrację. Największą u Abrahama, który gdy zmierzał po piłkę poza linią boczną, to w furii barkiem staranował stojącego w strefie technicznej Streicha.



What was he thinking



Za atak otrzymał z marszu czerwoną kartkę, lecz na tym rzecz jasna się nie skończyło.

"Bild" poinformował, że sprawa jest analizowana przez niemiecką federację piłkarską, która może nałożyć sporą meczową karę na kapitana Eintrachtu. Podczas gdy zawodnik czeka na decyzję z zewnątrz, rozliczył się z nim już klub.

Surowi nie byli

Niemiecki dziennik jest zdania, że w tym konkretnym przypadku klub obszedł się z zawodnikiem dość delikatnie. "Dlaczego kara jest tak łagodna?" - zastanawia się "Bild".

"Abraham zarabia 200 tysięcy euro miesięcznie i za atak musi zapłacić jedynie jedną szóstą honorarium. Dla porównania Jadon Sancho z Borussii Dortmund, który zarabia 500 tysięcy miesięcznie, musiał zapłacić 100 tysięcy kary za zbyt późny powrót z przerwy reprezentacyjnej" – możemy przeczytać w artykule.

"Jest i pozostanie kapitanem"

33-letni Argentyńczyk w obecnej sytuacji może mówić jak na razie o sporym szczęściu. Ligowy występek nie będzie go kosztował – zważywszy na zarobki – dużo pieniędzy i nie wpłynie też na pozycję w zespole.

– David popełnił błąd, który jednak zrozumiał. Jest i pozostanie naszym kapitanem – przestrzegał trener Eintrachtu Adi Huetter, cytowany przez "Bilda".