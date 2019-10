Cały Bayern wstrzymał oddech. Piłkarz upadł na treningu i złapał się za serce

Szefowie milczą, "niebezpiecznie" w Bayernie. Najgorszy start od dziewięciu lat Bayern Monachium... czytaj dalej »

Śmierć piłkarza w trakcie meczu lub treningu, to w ostatnich latach niestety nic nowego. Częstą przyczyną są zawały serca. Dlatego tym bardziej podenerwowani całą sytuacją z niedzielnego treningu musieli być zawodnicy bawarskiego klubu.

Wszystkich nastraszył

Tolisso nie grał w sobotnim spotkaniu z Augsburgiem (2:2). Był wypoczęty i gotowy, by jak najlepiej zaprezentować się na niedzielnych zajęciach. W pewnym momencie upadł na murawę i złapał się za serce. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z zespołu i lekarz Peter Ueblacker.

Jak informuje dziennik "Bild" po chwili francuski pomocnik wstał, ale zakomunikował trenerowi Niko Kovacovi i Ueblackerowi, że kręci mu się w głowie. Zajęcia zostały przerwane, a piłkarz udał się do szatni.

Po przejściu kolejnych badań okazało się, że wszystko w porządku. Nie zmienia to faktu, że Tolisso porządnie wszystkich nastraszył.



Kolejny cios

Ewentualna przerwa w grze 25-letniego Francuza mogłaby jeszcze bardziej skomplikować sytuację kadrową Bayernu. W sobotnim meczu derbowym z Augsburgiem więzadło krzyżowe zerwał Niklas Suele i wypadł z gry na kilka miesięcy. Pogłębione badania potwierdziły wstępną diagnozę. Reprezentant Niemiec przejdzie operację, a następnie czeka go żmudny proces rehabilitacji. Prawdopodobnie środkowy obrońca będzie pauzował przez kilka miesięcy.

Robert Lewandowski bardzo blisko trzyma się z Suele. "Wrócisz jeszcze silniejszy" - napisał na Instagramie kapitan reprezentacji Polski, oznaczając kontuzjowanego kolegę z ekipy mistrzów Niemiec. Polski snajper do zdjęcia z cierpiącym Suele dorzucił dwie emotikony, przedstawiające gest modlitwy i siły.

Aktualnie Bayern zajmuje 3. miejsce w tabeli Bundesligi ze stratą punktu do prowadzącej Borussii Moenchengladbach.