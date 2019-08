Lewandowski piłkarzem kolejki w Niemczech. "Niewyobrażalny poziom"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Karny i dwa gole klasy światowej Lewandowskiego. "Ten rzut wolny można oprawić w ramkę" Hat-trick Roberta... czytaj dalej » Lewandowskiego wybrano graczem drugiej serii spotkań, ale na bundesliga.com wystawiono mu laurkę nie tylko za ostatni występ:



"Pięć goli po dwóch ligowych kolejkach - to coś, czego snajper Bayernu do tego momentu jeszcze nie osiągnął. Na swój dorobek zaczął pracować już w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec z Energie Cottbus, ale hat-trick z Schalke, jego pierwszy w tym sezonie i w ogóle dziewiąty w historii występów w Bundeslidze, mówi wszystko - wyniósł 'Lewangoalskiego' na nowy, niewyobrażalny poziom".



Lewandowski z Energie strzelił dwa gole, następne dwa zanotował w pierwszej kolejce z Herthą, a w sobotę w pojedynkę rozprawił się z Schalke. Bayern wygrał 3:0, a trafiał tylko on.Na uwagę zasługuje zwłaszcza strzał z rzutu wolnego - techniczny i bardzo precyzyjny. Można oglądać go w nieskończoność.

Polak na starcie sezonu jest w wybornej formie, ale jak napisano na bundesliga.com, to tylko ostrzeżenie przed workiem kolejnych bramek ze strony "Lewego".

Na dowód zacytowano słowa nienasyconego kapitana reprezentacji. - Zawsze dużo od siebie oczekuję i wiem, że mogę być jeszcze lepszy - stwierdził w pomeczowym wywiadzie.



W poniedziałek Lewandowski powinien zostać uznany najlepszym piłkarzem kolejki przez dziennik "Bild" i magazyn "Kicker".

207 goli i pościg w klasyfikacji wszech czasów

Od początku gry w Bundeslidze RL9 uzyskał już 207 goli, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Niedościgniony jest Gerd Mueller - 365. Trudno będzie też dogonić Klausa Fischera - 268, za to Jupp Heynckes - 220 i Manfred Burgsmueller - 213 są już w jego zasięgu.