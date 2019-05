Horror w Dortmundzie. Borussia wciąż walczy o tytuł, Kownacki z golem

Choć przed 33. kolejką Bayern miał cztery punkty przewagi, to w Dortmundzie po cichu liczyli, że wciąż aktualny mistrz Niemiec potknie się w Lipsku i wszystko wyjaśni się w ostatnim meczu.

W pierwszym składzie BVB na spotkanie z Fortuną wybiegł wracający po kontuzji Łukasz Piszczek, a w ekipie gości od początku zagrał Dawid Kownacki.

Choć w pierwszej połowie piłkarze Borussii przeważali, to rywale na pewno się ich nie przestraszyli i również mieli swoje okazje do zdobycia bramki. Jednak pierwszą stworzyli gospodarze, kiedy po akcji Mario Goetzego i Paco Alcacera przed szansą stanął Christian Pulisic, ale piłka po jego strzale przeleciała obok słupka.

Odpowiedź przyjezdnych mogła się zakończyć fatalnie dla dortmundczyków. Dodi Lukebakio dostał dobre podanie z głębi pola, a następnie poradził sobie z czterema defensorami rywali i pewnym uderzeniem pokonał Marwina Hitza. Na szczęście dla podopiecznych Luciena Favre’a Belg w momencie podania był na spalonym.

Gospodarze strzelili gola w 41. minucie. Raphael Guerreiro dośrodkował z lewej strony na głowę Thomasa Delaneya, który zgrał do Pulisicia, a ten uderzeniem z bliskiej odległości nie dał żadnych szans Michaelowi Rensingowi. Na Signal Iduna Park odetchnęli z ulgą. Warto dodać, że w ostatnich meczach zdobywca bramki należy do najlepszych piłkarzy BVB i wykazuje się pełnym profesjonalizmem, choć od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Chelsea.

Lukebakio to nie Lewandowski

W drugiej odsłonie goście postanowili zaatakować, co szybko przyniosło efekt. Markus Suttner dośrodkował, a Oliver Fink uderzeniem głową pokonał Hitza. Winę za utratę gola ponosi golkiper, który powinien złapać futbolówkę, ale ta przeleciała mu między rękami i przekroczyła linię. Kontuzjowany Roman Buerki mógł tylko złapać się za głowę, patrząc na interwencję kolegi.

Borussia odpowiedziała bardzo szybko, bo już w 53. minucie - po zespołowej akcji Delaney ponownie zapewnił prowadzenie gospodarzom. Pierwszy strzał Duńczyka został zablokowany, ale już drugi znalazł drogę do siatki.

Fortuna raz jeszcze mogła doprowadzić do wyrównania. Hitz dopuścił się faulu w polu karnym, a do piłki podszedł Lukebakio. Belg próbował strzelać na dwa tempa w stylu Roberta Lewandowskiego, ale fatalnie spudłował i piłka przeleciała obok słupka. To nie była jedyna zła wiadomość dla ekipy z Duesseldorfu – w 82. minucie czerwoną kartkę za brutalny faul na Jadonie Sancho zobaczył Adam Bodzek.

Kownacki postraszył

W doliczonym czasie gry na 3:1 trafił Goetze. Niemiec przejął bezpańską piłkę w polu karnym, po czym oddał precyzyjny strzał po ziemi. Był to kluczowy gol w tym meczu, albowiem chwilę później do bramki trafił Kownacki – Polak oszukał obrońców i mocnym uderzeniem z bliska zmniejszył straty Fortuny. To jego czwarty gol w obecnym sezonie Bundesligi.

Nerwowo było do samego końca, ale ostatecznie piłkarze Borussii zainkasowali trzy punkty. Zwycięstwo oznacza, że mają dwa oczka straty do Bayernu, który tylko bezbramkowo zremisował z RB Lipsk. Teraz w klubie z Zagłębia Ruhry muszą liczyć, że Eintracht Frankfurt pokona na wyjeździe Bawarczyków, a sami muszą wygrać na obiekcie Borussii Moenchengladbach. Wszystko wyjaśni się za tydzień.