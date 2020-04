Amerykanie wybrali. Transfer Lewandowskiego najlepszym darmowym w historii

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski skasował konkurencję. Wybrano zespół 20-lecia Redakcja... czytaj dalej » Wolne transfery są zasługą Jeana-Marca Bosmana. Belgijskiemu piłkarzowi w 1990 roku skończył się kontrakt z RFC Liege. Klub wówczas obniżył mu pensję i przesunął do rezerw. Bosman chciał przenieść się do Dunkierki, ale RFC Liege zażądało za niego odstępnego. Bosman uznał to za złamanie unijnej zasady wolnego przepływu osób i złożył skargę. Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał mu rację 15 grudnia 1995 roku.

Historyczna okazja

Zdecydowana większość zawodników, którzy znaleźli się na liście ESPN, piłkarskie kariery ma już za sobą. Wyróżniono zaledwie dwie transakcje z udziałem graczy, którzy do dziś występują zawodowo.

Tym bardziej może nas więc cieszyć fakt, że za największą okazję w historii piłki nożnej uznano transfer Lewandowskiego z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium z 2014 roku.

"Od tego czasu strzelił 230 goli w 275 meczach, był trzykrotnie najlepszym snajperem Bundesligi i najgroźniejszą bronią drużyny, która wygrała w tym okresie pięć tytułów mistrzowskich. Lewandowski jest drugi na liście najskuteczniejszych strzelców wszech czasów bawarskiego klubu i choć raczej nie dogoni Gerda Mullera, który zdobył aż 564 gole, to już teraz jest klasą sam dla siebie i jednym z najlepszych napastników w historii" - napisano o kapitanie reprezentacji Polski.

31-latek nadal ma piłkarskie marzenia do zrealizowania z wygraniem Ligi Mistrzów na czele, więc do osiągnięć Mullera z pewnością może się jeszcze zbliżyć. W przerwanym z powodu pandemii koronawirusa sezonie zdobył 25 bramek w 23 meczach niemieckiej ekstraklasy, a także strzelił 11 goli w zaledwie sześciu występach Champions League.

Oprócz Polaka jedynym aktywnym zawodnikiem, który znalazł się w zestawieniu ESPN, jest James Milner. Jego transfer z Manchesteru City do Liverpoolu z 2015 roku eksperci amerykańskiej stacji umieścili na dziewiątej pozycji.

Wyprzedził legendy

Tuż za plecami Lewandowskiego ESPN umieścił transakcję z udziałem Andrei Pirlo, który w 2011 roku przeniósł się z AC Milan do odradzającego się Juventusu. Włoski pomocnik był fundamentem drużyny, której do dziś nikt nie potrafi zepchnąć z piedestału na Półwyspie Apenińskim.

Czołową trójkę uzupełnił były angielski obrońca Sol Campbell, który w 2001 roku przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Tottenhamu do największego rywala ekipy z północnej części Londynu, czyli Arsenalu.

10 najlepszych wolnych transferów wszech czasów wg ESPN:

1. Robert Lewandowski do Bayernu Monachium (2014)

2. Andrea Pirlo do Juventusu Turyn (2011)

3. Sol Campbell do Arsenalu Londyn (2001)

4. Luis Enrique do Barcelony (1996)

5. Roberto Baggio do Bologny (1997) i Brescii (2000)

6. Steve McManaman do Realu Madryt (1998)

7. Ruud Gullit do Chelsea Londyn (1995)

8. Henrik Larsson do Barcelony (2004)

9. James Milner do Liverpoolu (2015)

10. Esteban Cambiasso do Interu Mediolan (2004) i Leicester City (2014)