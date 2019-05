Bayern wciąż bez mistrzostwa. Pech nie opuszczał Lewandowskiego

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

To mógł być kluczowy mecz dla losów rywalizacji o mistrzostwo Niemiec. Dwie kolejki przed końcem rozgrywek prowadzący Bayern miał cztery punkty przewagi nad drugą Borussią Dortmund i świadomość, że komplet punktów w Lipsku zapewni im 29. i siódmy z rzędu tytuł.

Lewandowski kopnięty w stopę. "Boli od samego patrzenia" Występ Roberta... czytaj dalej » Do sobotniego hitu ligi niemieckiej Bayern przystępował osłabiony brakiem czterech piłkarzy. Manuel Neuera wyeliminowało z gry naderwanie więzadła, Javiego Martineza uraz piszczela, Jamesa Rodrigueza kontuzja łydki, a Christiana Fruechtla problemy z łokciem. Na szczęście wystąpić od pierwszej minut mógł Robert Lewandowski, który podczas piątkowego treningu oberwał w prawą stopę i po zajęciach wyraźnie utykał.

Lewandowski najgroźniejszy

Urazu polskiego napastnika nie było jednak widać na boisku. To z jego strony gospodarzom groziło największe niebezpieczeństwo. Już w 9. minucie Polak kapitalnie wyszedł do prostopadłej piłki i co prawda przegrał pojedynek z Peterem Gulacsim, ale i tak znajdował się na pozycji spalonej. 20 minut później Lewy popisał się kapitalnym zagraniem w polu karnym rywali do Serge’a Gnabry’ego, ale ten nie zdołał wykorzystać dobrej sytuacji. Im dłużej trwała pierwsza połowa, tym przewaga Bayernu rosła. Na przerwę jednak obie ekipy zeszły przy bezbramkowym remisie.

Więcej sytuacji Bayernu

Drugą połowę goście zaczęli jeszcze lepiej. Już w 49. minucie przed szansą na gola stanęli David Alaba i Kingsley Coman, ale po raz kolejny wzorowo spisał się Gulacsi.

Minutę później bramkarz Lipska został w końcu pokonany pięknym strzałem z powietrza w wykonaniu Leona Goretzki. Do gospodarzy uśmiechnęło się jednak szczęście, bowiem VAR wychwycił centymetrowego spalonego Lewandowskiego, który też uczestniczył w tej akcji.

Niemcy wracają do bójki w Bayernie. "Sport Bild": Lewandowski odpowiedział serią ciosów Kto zaczął? Kto... czytaj dalej » Bayern atakował i stwarzał sobie kolejne szanse. W 64. minucie Thomas Mueller nie trafił „główką” z zaledwie sześciu metrów, a kilka chwil później Gnabry pocelował w poprzeczkę (w tej sytuacji sędziowie też odgwizdali spalonego).

RB Lipsk uaktywnił się dopiero 25 minut przed końcem, po raz pierwszy na dłużej goszcząc na połowie rywali. Sven Ulreich ani razu nie został jednak zmuszony do ofiarnej interwencji. Co innego Gulacsi.

Szczęście Gulacsiego

W 83. minucie 29-letni Węgier obronił strzał z najbliższej odległości wprowadzonego pięć minut wcześniej Francka Ribery’ego. W 89. minucie z zaledwie 17 metrów rzut wolny wykonywał Lewandowski. Polak postanowił strzelić w kierunku dalszego słupka po ziemi, kompletnie myląc bramkarza rywali, ale na jego nieszczęście piłka o centymetry mijając bramkę.

W przekroju całego meczu to Bayern był zdecydowanie lepszym zespołem, kilkukrotnie będąc blisko upragnionego gola. Pokonać Gulacsiego Bawarczykom się jednak nie udało.

W ostatniej kolejce Bundesligi Bayern zagra u siebie z Eintrachtem Frankfurt, a Borussia ze swoją imienniczką w Moenchengladbach. Krajowe emocje dla fanów z Bawarii zakończą się jednak dopiero 25 maja, gdy ich zespół zagra w finale Pucharu Niemiec właśnie z RB Lipsk.

RasenBallsport Lipsk - Bayern Monachium 0:0



RB Lipsk: Peter Gulacsi - Lukas Klostermann, Ibrahima Konate, Willi Orban, Marcel Halstenberg - Marcel Sabitzer, Konrad Laimer (87. Nordi Mukiele), Diego Demme (82. Amadou Haidara), Emil Forsberg (90. Emile Smith-Rowe)- Yussuf Poulsen, Timo Werner.

Bayern Monachium: Sven Ulreich - Joshua Kimmich, Niklas Sule, Mats Hummels, David Alaba - Leon Goretzka, Thiago (81. Rafinha)- Serge Gnabry (78. Franck Ribery), Thomas Muller, Kingsley Coman (89. Arjen Robben) – Robert Lewandowski.