Lewandowski w masce. Cały Bayern w dobrych nastrojach

"Udowadniają, że są dobrze zorganizowani". Europa komentuje decyzję Niemców Europejska prasa... czytaj dalej » Bundesliga to pierwsza z czołowych lig Starego Kontynentu, która podejmie próbę dokończenia sezonu storpedowanego przez koronawirusa. Do rozegrania pozostało jeszcze dziewięć kolejek. 26. seria spotkań rozpocznie się w sobotę i zakończy w poniedziałek.

Niemiecki porządek

Drużyny przygotowują się do wznowienia rozgrywek, przestrzegając ściśle określonych reguł. Powrót do ligowej rywalizacji poprzedza tygodniowa izolacja wszystkich zespołów 1. i 2. Bundesligi. Z jednej strony pozwala to zawodnikom spokojnie wdrożyć się ponownie w rytm treningowy, z drugiej znacznie ogranicza ryzyko zakażenia.

Piłkarze Bayernu Monachium w poniedziałek wspólnie udali się do ośrodka treningowego w ochronnych maseczkach. Na murawę wyszli już bez nich, lecz ćwiczyli w kilkuosobowych grupach rozstawionych w różnych częściach boiska. Bawarczykom podczas zajęć wyraźnie dopisywały dobre nastroje. Po 25 kolejkach prowadzą w tabeli niemieckiej ekstraklasy z czteropunktową przewagą nad Borussią Dortmund. Ich pierwszym rywalem po powrocie będzie znajdujący się w środku ligowej stawki Union Berlin z Rafałem Gikiewiczem między słupkami.

Mecz rozpocznie się w niedzielę o godz. 18.

Celowniki do nastawienia

Będzie można się przekonać, czy po tak długim rozbracie z futbolem obrońcy tytułu utrzymają niesamowitą skuteczność z bieżącego sezonu.

Do momentu zawieszenia ligi w 25 meczach Bawarczycy zdobyli aż 73 bramki. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, na tym etapie sezonu więcej goli na swoim koncie Bayern miał tylko w rozgrywkach 1973/74 oraz 2013/14 - po 74, co stanowi rekord Bundesligi.

Listę najskuteczniejszych strzelców mistrzów Niemiec otwiera z 25 trafieniami Robert Lewandowski. Jedno z nich zanotował w jesiennym meczu z Unionem rozgrywanym w Monachium, który gospodarze wygrali 2:1.



73 - @FCBayern have scored 73 goals in 25 games this season. Only Bayern themselves had scored more by this stage in #Bundesliga history (in 1973/74 and 2013/14, with 74 goals apiece). Reminder. https://t.co/WDcDdV6efs — OptaFranz (@OptaFranz) May 12, 2020

26. kolejka:

sobota:

Fortuna Duesseldorf - SC Paderborn (15.30)

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (15.30)

RB Lipsk - SC Freiburg (15.30)

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (15.30)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30)

Eintracht Frankfurt - Borussia Moenchengladbach (18.30)

niedziela:

1. FC Koeln - FSV Mainz 05 (15.30)

Union Berlin - Bayern Monachium (18)

poniedziałek:

Werder Brema - Bayer 04 Leverkusen (20.30)