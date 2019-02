Gol i asysta. Popis Lewandowskiego w hicie

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Borussia się potknęła. Prowadziła 3:0, a i tak nie wygrała Borussia... czytaj dalej » Mecze Bayernu z Schalke to w Niemczech święta wojna, bez względu na miejsca, jakie te zespoły zajmują. Monachijczycy gonią prowadzącą Borussię, a piłkarze S04 ugrzęźli w drugiej połówce ligowej tabeli, ale w sobotę momentami potrafili odgryzać się mistrzom kraju.



Wojnę w Monachium wygrał Bayern, a sygnał do ataku dał Lewandowski. Najpierw huknął z ostrego kąta, wtedy bramkarz Ralf Faehrmann jeszcze obronił. W 12. minucie nie miał już nic do powiedzenia. Polakowi piłkę podał rozgrywający świetną partię tego dnia James, "Lewy" ruszył na bramkę, ale próbujący go powstrzymać Jeffrey Bruma tak niefortunnie interweniował, że wpakował gola samobójczego.

Szybka odpowiedź Lewandowskiego

Bayern atakował, wręcz gniótł rywali posiadaniem piłki, ale raz zaspał w obronie. Poszła kontra, którą skutecznie zakończył Ahmed Kutucu. To był pierwszy strzał Schalke w tym meczu, a dla 18-letniego Turka drugi gol w sezonie. Allianz Arena została uciszona, ale na moment.



Ekspresowo odpowiedział Lewandowski. Dostał podanie od Jamesa i z zimną krwią zdobył swoją 13. bramkę w tych rozgrywkach.



Asysta przewrotką

Goście postraszyli w drugiej połowie. Bruma i Weston McKennie byli blisko, ale obili tylko słupek bramki Svena Ulreicha.

Wątpliwości rozwiał Serge Gnabry. Najpierw do przewrotki złożył się Lewandowski, ale zamiast strzału wyszło z tego podanie, a Gnabry trafił na 3:1.



Lewandowski mógł strzelić swojego drugiego gola, ale nie zachował zimnej krwi, a był w doskonałej sytuacji. Popisowo piłkę rozegrali wcześniej Franck Ribery i James. Polski napastnik miał przed sobą bramkarza, huknął, ale kibice złapali się za głowy.



Bayern wygrał 3:1 i wobec remisu Borussii zbliżył się do lidera Bundesligi na pięć punktów.





