Wielkie wyzwanie przed tymczasowym trenerem Bayernu. "Całe Niemcy czekają na ten mecz"

Jeśli wygra z Borussią, to zostanie. Warunek dla trenera Bayernu Wiele wskazuje na... czytaj dalej » 54-latek w ostatnią niedzielę zastąpił Niko Kovaca. Chorwacki trener został zwolniony po wyjazdowej klęsce 1:5 z Eintrachtem we Frankfurcie.

Flick zadebiutował zaledwie trzy dni później. W Lidze Mistrzów Bayern pokonał w środę przed własną widownią 2:0 Olympiakos. Zwycięstwo miejscowym zapewniły bramki Roberta Lewandowskiego i reprezentanta Chorwacji Ivana Perisicia.

Flick: nic innego mnie nie interesuje

Teraz przed Flickiem zdecydowanie poważniejsze wyzwanie, tzw. Der Klassiker, a więc starcie Bayern - BVB.

Po dziesięciu kolejkach najbliżsi rywale Bawarczyków mają 19 punktów i są na drugim miejscu w tabeli. Monachijczycy mają oczko mniej i zajmują czwartą pozycję.

- Chcemy pokonać ekipę z Dortmundu. To będzie mecz na najwyższym poziomie, bo oba zespoły mają bardzo dobrych zawodników. Piłkarze Borussii są niezwykle szybcy, musimy się z tym zmierzyć – mówił Flick. – Wiemy, jak ważne jest to spotkanie. Zrobimy wszystko, aby zdobyć trzy punkty.

- Czy zostanę? Nie chcę mówić o przyszłości. Teraz moim celem jest mecz z BVB, nic innego mnie nie interesuje w tej chwili. Czuję, że drużyna jest gotowa. W sobotę spotkanie, na które czekają całe Niemcy. Czy będę pracował dalej? Ta decyzja nie zależy od mnie – stwierdził Flick.

Źródło: Getty Images Hansi Flick liczy na dobry wynik

Favre: decyzję podejmiemy przed samym meczem

Zespół z Dortmundu przyjedzie do Monachium po pewnej wygranej na własnej murawie z VfL Wolfsburg (3:0). Jego trener Lucien Favre nie jest przekonany, czy zwycięskie starcie Bayernu z klubem z Pireusu w Lidze Mistrzów miało jakieś znaczenie. - Nie można wiele o tym meczu powiedzieć. Po dwóch dniach z nowym szkoleniowcem trudno jest zmienić coś w grze zespołu – powiedział Favre.

On prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z dwóch podstawowych piłkarzy - Jadona Sancho i Marco Reusa. - Musimy poczekać do ostatniej chwili. Na dodatek jeszcze trzech piłkarzy nie jest do końca zdrowych. W sprawie ich występu podejmiemy decyzję przed samym meczem – dodał.

Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 18.30 na Allianz Arenie w Monachium.