Kolejny transfer Bayernu sfinalizowany. W poprzednim klubie był piłkarzem sezonu

Środek transferowego lata nie był dla Bayernu Monachium zbyt udany. Przede wszystkim przeciągały się negocjacje w sprawie transferu skrzydłowego Manchesteru City Leroya Sane. Sytuacja rozwiązała się sama - piłkarz doznał kontuzji, a Bawarczycy zrezygnowali z dalszych rozmów. Dzięki temu mogli skoncentrować się na innych zawodnikach. Najnowszym nabytkiem klubu z Allianz Arena został 20-letni Michael Cuisance.

Piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt z Bawarczykami. Umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku.

- W swoim pierwszym sezonie w Gladbach, Michael Cuisance został wybrany najlepszym piłkarzem. Ma wielkie umiejętności i ogromny potencjał. W naszym zespole powinien się jeszcze rozwinąć. Jesteśmy przekonani, że dostarczy nam wiele powodów do zadowolenia - wyznał dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

- Wiem, że dla mnie to bardzo duży krok w karierze - ocenił Cuisance. - Czuję, że jestem gotowy. Jestem również bardzo dumny, że przez najbliższe lata będę mógł zakładać koszulkę Bayernu. W zespole są już francuscy piłkarze. To z pewnością pomoże mi lepiej zintegrować się z drużyną - podkreślił zawodnik.



W zespole Bayernu występuje obecnie czterech Francuzów, w tym trzech mistrzów świata: Corentin Tolisso, Benjamin Pavard i Lucas Hernandez. Grono piłkarzy znad Sekwany uzupełnia Kingsley Coman.

W młodzieżówkach dzielił i rządził

Cuisance występował w Borussii Moenchengladbach od lipca 2017 roku. W tym czasie rozegrał 39 spotkań, w których zanotował trzy asysty. W ostatnich rozgrywkach grał mniej, co było spowodowane przede wszystkim dwiema kontuzjami. Do zespołu z Północnej-Westfalii trafił prosto z młodzieżowej drużyny Nancy.

Środkowy pomocnik nie ma jeszcze na swoim koncie występu w pierwszej reprezentacji Francji, natomiast w zespołach młodzieżowych grał regularnie. Strzelał gole w kadrach od U-16 do U-20.

Jeszcze nie koniec

Na początku okna transferowego Bayern pozyskał wspomnianych Hernandeza i Pavarda. Później klub długo szukał nowych zawodników do ofensywy, co wywołało niepokój m.in. Roberta Lewandowskiego, który głośno mówił o koniecznych wzmocnieniach. W ostatnich dniach sytuacja zmieniła się diametralnie.

Bayern wypożyczył na rok z opcją pierwokupu Ivana Perisicia z Interu Mediolan. W sobotę udało się dopiąć transfer Cuisance'a, ale prawdziwa bomba transferowa szykowana jest na poniedziałek. Właśnie tego dnia testy medyczne ma przejść ofensywny pomocnik Barcelony, Philippe Coutinho. Według dziennika "Bild" bawarski klub zapłaci za roczne wypożyczenie 8,5 miliona euro oraz pokryje pensję piłkarza w wysokości 13 milionów euro. Za ewentualne wykupienie Brazylijczyka będzie musiał zapłacić 120 milionów.