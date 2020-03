Niespodziewany gość na zdalnym treningu Bayernu. Trener go nie rozpoznał

Przyjaźń z dzieciństwa napędziła karierę gwiazdy Borussii Jadon Sancho w... czytaj dalej » Każdy z zawodników Bayernu łączył się ze sztabem szkoleniowym za pośrednictwem kamery w telefonie. Pierwszym etapem zajęć była jazda na rowerze spinningowym, podczas której pojawiła się dodatkowa osoba. Początkowo miała ręcznik na głowie i reszta uczestników zajęć nie wiedziała, kim jest niespodziewany gość. Po chwili okazało się, że to Schweinsteiger.

Zawodnicy zareagowali śmiechem.

Flick go nie rozpoznał

- Zastanawiałem się cały czas, kto to jest - przyznał trener Bawarczyków Hansi Flick. Potem przyszła pora na kolejne ćwiczenia, a były reprezentant Niemiec żartował z kolegów.

- Thomas nie traktuje tych ćwiczeń poważnie - Schweinsteiger wypomniał żartobliwie Muellerowi brak zaangażowania. Pod koniec treningu 35-latek, który w ubiegłym roku zakończył karierę, był wyraźnie zmęczony. - To jeszcze nie koniec? - pytał, ocierając pot z czoła.



We had a special guest for today's cyber training...



It's only the Fußballgott himself, @BSchweinsteiger! #MiaSanMiapic.twitter.com/OBcajgHppS — FC Bayern English (@FCBayernEN) March 26, 2020

On również musiał zmierzyć się z przytykami. - Zdecydowanie wyglądasz na załamanego, Basti - skwitował trener od przygotowania fizycznego Holger Broich.

Schweinsteiger bronił barw zespołu z Monachium w latach 1998-2015. Wygrał z nim Ligę Mistrzów w 2013 roku i osiem razy sięgnął po mistrzostwo Niemiec.

Źródło: Eurosport Bastian Schweinsteiger

Ostatnie spotkanie Bundesligi odbyło się 11 marca. Rozgrywki są wstrzymane minimum do końca kwietnia.