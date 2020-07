Odejście czołowego piłkarza Bayernu coraz realniejsze. "Kicker": pożegnał się nawet z sędziami

Na początku maja czołowe niemieckie media informowały, że Bayern doszedł z hiszpańskim pomocnikiem do porozumienia w sprawie przedłużenia wygasającego w czerwcu 2021 roku kontraktu. Oficjalne ogłoszenie miało nastąpić lada dzień.

Niedługo minie trzeci miesiąc, a fani ekipy z Monachium wciąż nie doczekali się decyzji. Pod koniec czerwca "Sport Bild" poinformował, że jeden z czołowych piłkarzy Bayernu nosi się z zamiarem opuszczenia klubu. Ostatnie doniesienia "Kickera" potwierdzają, że coś jest na rzeczy. "Zaskakujący zwrot". Czołowy piłkarz może latem odejść z Bayernu Zaskakujące... czytaj dalej »

Pożegnanie w Berlinie

Zdaniem fachowego magazynu, 4 lipca, tuż po wygranej Bayernu w Berlinie w finale Pucharu Niemiec z Bayerem Leverkusen, Thiago podziękował nie tylko kolegom z drużyny za wspólnie spędzone siedem lat, ale nawet wszystkim oficjelom niemieckiego związku oraz arbitrom tamtego spotkania. Tym ostatnim miał przekazać - zdaniem niemieckich dziennikarzy - że "są najlepsi w swoim fachu".

Chętnych na pozyskanie wychowanka Barcelony nie brakuje. Najbardziej zainteresowany sprowadzeniem go jest menedżer Liverpoolu Juergen Klopp. Zdaniem niemieckich mediów chętny na przeprowadzkę do Anglii i pracę z niemieckim menedżerem jest też sam bohater, który szuka nowych wyzwań. To ostatnia szansa, by za urodzonego we Włoszech reprezentanta Hiszpanii Bawarczycy zarobili jakieś pieniądze. Cena wywoławcza - 30 milionów euro.

Najpierw Liga Mistrzów, "potem zobaczymy"

W środę szef Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge zaznaczył, że Thiago weźmie udział w sierpniowym turnieju Ligi Mistrzów, który potrwa od 7 do 23 sierpnia i będzie dokończeniem fazy pucharowej przerwanej w marcu przez pandemię COVID-19. Bayern czeka rewanż z Chelsea - w pierwszym meczu w Londynie zwyciężył 3:0.

- Jeśli przejdziemy kolejne rundy i dotrzemy do finału, będzie z nami, podobnie jak David Alaba (o nim także mówi się w kontekście odejścia) w składzie. Potem zobaczymy, co dalej - wyznał Rummenigge.