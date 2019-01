Rabiot nie dla Barcelony? Bayern Monachium "chce zapłacić i dostać go w styczniu"

Rabiot był łączony z Barceloną od kilku miesięcy. Od jakiegoś czasu wiadomo, że zawodnik nie zdecydował się na przedłużenie umowy ze swoim obecnym pracodawcą i od stycznia oficjalnie mógł negocjować z innymi klubami. Wydawało się, że Duma Katalonii dość szybko i bez większych problemów zdołała przekonać piłkarza do przeprowadzki na Camp Nou. Romano informował, że Francuz podpisze pięcioletni kontrakt opiewający na 10 milionów euro za sezon i dołączy do klubu pod koniec czerwca.

Jednak pomocnik, który nie zawsze mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie PSG, nadal nie podpisał żadnego dokumentu – tak wynika z informacji uzyskanych przez serwis RMC Sport, a następnie potwierdzonych przez Falka. Co więcej piłkarza bardzo chce pozyskać Bayern Monachium, który skontaktował się już z najważniejszymi osobami na Parc des Princes.

Transfer News: @FCBayern has contacted @PSG_inside for a Transfer of Adrien Rabiot for this season. our information of @SPORTBILD is consistent with @RMCsport. also an @juventusfc and @FCBarcelona have contacted PSG because of Rabiot — Christian Falk (@cfbayern) January 10, 2019

Zapłacą, by dostać go teraz

W stolicy Bawarii nie zapadli w zimowym sen. Wręcz przeciwnie – potwierdzono już, że od przyszłego sezonu piłkarzem Bayernu będzie obrońca VfB Stuttgart Benjamin Pavard. Ponadto klub stara się pozyskać skrzydłowego Chelsea Calluma Hudsona-Odoi, który miałby dołączyć do zespołu jeszcze w styczniu. Podobnie jest z Rabiotem – w Monachium zamierzają czym prędzej wzmocnić skład, by pokrzyżować plany Borussii Dortmund i wywalczyć siódme mistrzostwo Niemiec z rzędu.

"Bayern Monachium w ostatnich dniach oficjalnie skontaktował się z przedstawicielami paryskiego klubu. Rozmawiał z nimi dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić. Niemiecki klub chce sprowadzić pomocnika w styczniu i zapłacić za transfer. Jeśli okaże się to niemożliwe, to w Bayernie zrobią wszystko co w ich mocy, by piłkarz dołączył do zespołu latem" – czytamy w RMC Sport.

W obecnym sezonie 23-letni Rabiot wystąpił w 22 meczach PSG, w których strzelił 2 gole i zanotował tyle samo asyst. Ostatni mecz Francuz rozegrał 11 grudnia – później był konsekwentnie pomijany przez szkoleniowca Thomasa Tuchela, co było pokłosiem jego decyzji o rezygnacji z przedłużenia wygasającego w czerwcu kontraktu.