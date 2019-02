Fenomenalny gol dla Augsburga. Bayern znów musi odrabiać straty

Bardzo ciekawe widowisko mamy cały czas w Augsburgu. Mnóstwo się dzieje. Komplet kibiców na pewno jest zachwycony. No i najważniejsze jest to, że miejscowi grają naprawdę fajnie i prowadzą z mistrzami Niemiec 2:1.

Dla 27-letniego Koreańczyka Dong-Won Ji to była druga bramka w sezonie.

23 minuta

Ponownie nieupilnowany z lewej strony został gracz Augsburga Philipp Max. Po jego dośrodkowaniu piłka trafiła do Ji, który fenomenalnym kopnięciem lewą nogą nie dał szans Neuerowi. Dla golkipera gości to nie jest miły powrót do bramki Bayernu.