Anna Lewandowska pod wrażeniem męża. "Chcę mieć taki sześciopak"

To koniec pewnej ery w Bayernie Monachium. W piątek, podczas swojego corocznego Walnego Zgromadzenia, najbardziej utytułowany niemiecki klub pożegnał odchodzącego ze stanowiska prezydenta Uliego Honeesa i wybrał jego następcę.

Robert Lewandowski znalazł się w gronie największych gwiazd światowej piłki. Polak otrzymał nominację do Złotej Piłki magazynu "France Football" za rok 2019. Zwycięzcę poznamy 2 grudnia podczas uroczystej gali w paryskim Theatre du Chatelet. W zeszłym roku Złotą Piłkę zdobył Luka Modrić.

Lewandowski wśród nominowanych do Złotej Piłki

Wymowna radość Lewandowskiego. Szykują się wielkie zmiany w życiu piłkarza Anna Lewandowska... czytaj dalej » W sobotni wieczór Anna Lewandowska odebrała nagrodę na gali "Place To B" w Berlinie. Wyróżnienie przyznano Polce za to, że stała się wzorem do naśladowania dla ludzi, a także dlatego, że osiągnęła sukces w biznesie. Niedawno popularna polska para poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka.

Sześciopak "Lewego"

Państwo Lewandowscy stanowią zgrany duet, dlatego kapitan reprezentacji Polski bez wątpienia jest dumny z osiągnięć ukochanej. "Lewy" nie mógł towarzyszyć żonie, ponieważ przebywa na zgrupowaniu kadry. Była zawodniczka karate udzieliła interesującego wywiadu "Bildowi", mówiąc, za co szanuje męża.

- Kocham sześciopak mojego męża. Sama chcę jak najszybciej odzyskać swój. Ostatnio po ciąży osiem tygodni zajął mi powrót do formy - przypominała Lewandowska.

Dietetyczne wskazówki

Trenerka podkreśliła, że mąż jest profesjonalistą w każdym calu, czemu zawdzięcza swą umięśnioną sylwetkę. Oprócz ciężkiego treningu, istotna jest odpowiednia dieta.

- Węglowodany i białka zawsze jemy osobno. Korzystamy z dobrych suplementów diety, a podstawą jest to, że nie spożywamy smażonych potraw i fast foodów - wyjaśniła małżonka napastnika Bayernu.

Robert Lewandowski ćwiczy z reprezentacją Polski, która w sobotę pokonała na wyjeździe Izrael 2:1. We wtorek, 19 listopada Biało-Czerwoni zagrają ze Słowenią w eliminacjach Euro 2020.