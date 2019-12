Brutalne wejście bramkarza w lidze niemieckiej. "Co najmniej sześć tygodni zawieszenia"

Była 66. minuta. W meczu 15. kolejki niemieckiej ekstraklasy w Gelsenkirchen gospodarze prowadzili 1:0. Chwilę wcześniej gola dla miejscowych strzelił belgijski napastnik Benito Raman.

Kopnięcie prosto w klatkę piersiową

Do długiego podania próbował dobiec pomocnik gości Mijat Gacinović. Z bramki bardzo daleko wybiegł golkiper gospodarzy Alexander Nuebel. Niemiecki zawodnik chciał przejąć piłkę nogą, ale kopnięciem w klatkę piersiową niczym z filmów karate znokautował piłkarza przyjezdnych.



This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel pic.twitter.com/4DxyaRXOWK — ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019





Sędzia Felix Zwayer, który był arbitrem niedzielnego starcia w Gelsenkirchen, nie miał wątpliwości. Od razu pokazał Nuebelowi czerwoną kartkę.

Ostre spięcie piłkarzy Bayernu. "Powinien okazać złość z większym szacunkiem" Niemiecki "Bild"... czytaj dalej » Gacinović długo nie podnosił się z murawy, ale w końcu sam zszedł z boiska. Został zmieniony przez Portugalczyka Goncalo Paciencię. - Oczywiście to wyglądało bardzo źle. Arbiter podjął odpowiednią decyzję – przyznał trener Schalke David Wagner.

- Jest mi bardzo, bardzo przykro. Nie chciałem go trafić. Moim celem była piłka. W takich sytuacjach nie masz zbyt wiele czasu na myślenie. Trzeba decydować się na reakcję w ułamku sekundy. Nie ma już znaczenia, że dostałem czerwoną kartkę. Chciałem się zatrzymać, ale było już za późno – powiedział Nuebel.

Przeprosiny przyjęte

Efekty ostrego starcia piłkarz Eintrachtu przedstawił umieszczając zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Widać, że Serb ma wiele zadrapań i rozcięć. Na szczęście 24-latkowi nic poważnego się nie stało. On sam nie ma do bramkarza rywali pretensji.

"Niestety, takie rzeczy się zdarzają w czasie walki o piłkę. Nuebel, dziękuję Ci za przeprosiny. Ze mną wszystko w porządku, mam kilka zadrapań w okolicy żeber"– napisał na Instagramie serbski zawodnik.

Schalke ostatecznie wygrało 1:0 i jest czwarte w tabeli Bundesligi. Eintracht zajmuje 12. lokatę.

Mijat Gacinović doznał tylko powierzchownych obrażeń

Brutalne zagranie Nuebela znakomicie przypomniało te, które zapewne wielu kibiców pamięta z 2010 roku. Wtedy to w finale mistrzostw świata Holender Nigel de Jong w podobny sposób znokautował Hiszpana Xabiego Alonso.

Porównują do wejścia Schumachera

Niemieckie media natomiast porównują tę sytuację do zdarzenia z mistrzostw świata w 1982 roku, gdy bramkarz reprezentacji RFN Harald Schumacher znokautował w półfinale Francuza Patricka Battisona, łamiąc mu trzy żebra.



Felix Magath, który wystąpił w tym spotkaniu, po analizie niedzielnego faulu Nuebela przyznał, że władze ligi niemieckiej nie powinny mieć dla bramkarza Schalke litości.



- Takie zagranie to co najmniej sześć tygodni zawieszenia, to byłaby wystarczająca kara. Zdrowie przeciwnika było zagrożone. To będzie lekcja dla niego, aby nie decydować się na tak zdecydowane wejścia - przyznał Magath na antenie telewizji "Sky".

Władze ligi nie podjęły jeszcze decyzji na jak długo bramkarz Schalke zostanie zawieszony. Minimalna kara za czerwoną kartkę to dwa mecze dyskwalifikacji.