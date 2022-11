Kanonada w pierwszej połowie. Bayern ze zwycięstwem w lidze

Przygotowania Bayernu Monachium do meczu z Interem Mediolan w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Wynik meczu w Berlinie otworzył, po składnej akcji, Jamal Musiala. Asystę przy golu zaliczył Sadio Mane. Gdy dwa kolejne trafienia jeszcze w pierwszej połowie dołożył Eric Maxime Choupo-Moting, wydawało się, że Bayern konroluje sytuację i do drugiej części meczu przystąpi w niezwykle komfortowej sytuacji.

Tymczasem inne plany mieli gospodarze. W 40. minucie Manuela Neuera pięknym strzałem pokonał Dodi Lukebakio. Nie był to jednak koniec emocji przed przerwą. Hertha kontakt złapała w minucie 45., gdy rzut karny pewnie na gola zamienił Davie Selke.

Po przerwie bez fajerwerków

Podrażniony Bayern ponownie ruszył do ataku. W 57. minucie piłka po raz czwarty wpadła do bramki Herthy, ale sędzia samobójczego trafienia Agustina Rogela nie uznał, bo wcześniej na spalonym był Alphonso Davies.

Jak się okazało, wszystko co najciekawsze wydarzyło się przed przerwą. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Bayern wygrał w Berlinie z Herthą 3:2 i przynajmniej do niedzielnego wyjazdowego meczu Unionu Berlina z Bayerem Leverkusen może się cieszyć z pierwszej miejsca w tabeli.

Hertha BSC - Bayern Monachium 2:3 (2:3)

Bramki: Lukebakio 40', Selke 45' (z karnego) - Musiala 12', Choupo-Moting 37', 38'

Wyniki pozostałych sobotnich meczów Bundesligi:

Mainz - Wolfsburg 0:3

Borussia Dortmund - Bochum 3:0

Augsburg - Eintracht 1:2

Hoffenheim - RB Lipsk 1:3

Werder - Schalke o 18:30