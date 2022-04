Lewandowski nie wziął udziału w treningu. Co z występem w Der Klassiker?

Media: Bayern chce przedłużyć kontrakt z "Lewym" o rok. Sprawę chce zamknąć przed końcem sezonu Pojawiły się... czytaj dalej » 33-letni wychowanek Varsovii w ostatnim czasie jest nieco mniej skuteczny niż zazwyczaj, ale trudno wyobrazić sobie Bayern bez niego.

Zwłaszcza jeśli chodzi o spotkanie z Borussią, a więc jego byłym klubem. To właśnie z dortmundzkiego zespołu przeszedł do Die Roten w 2014 roku.

Uwielbia mecze z byłą drużyną

Dotychczas przeciwko BVB w Der Klassiker zagrał 25-krotnie i strzelił aż 26 goli. Z kolei w obecnym sezonie Bundesligi trafiał do bramki już 32 razy.

Polak nie pojawił się na treningu w czwartek. Na szczęście z jego zdrowiem jest wszystko w porządku.

"Lewandowski opuścił dzisiejszy trening ze względów osobistych. Wystąpi przeciwko Borussii Dortmund" - napisał na Twitterze Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sport, który bardzo często jest obecny na zajęciach Bayernu.



Update #Lewandowski: He missed the training session today due to private reasons. He will play tomorrow against @BVB! @SkySportDE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 21, 2022





Do końca sezonu niemieckiej ekstraklasy pozostały cztery kolejki. Bayern pewnie prowadzi i ma dziewięć punktów przewagi nad ekipą z Dortmundu.

Borussia ma zatem jeszcze teoretyczne szanse na dogonienie monachijczyków, ale każdy inny wynik niż ich zwycięstwo, oznacza kolejne mistrzostwo dla ekipy z Bawarii.

Spotkanie Bayern-Borussia w sobotę o godz. 18.30.