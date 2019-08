Asysta Łukasza Piszczka. Borussia Dortmund wyszła z opresji

W pierwszej kolejce nowego sezonu Bundesligi Borussia Dortmund rozbiła u siebie Augsburg 5:1, dając jasny sygnał, że i w tym roku zamierza powalczyć z Bayernem Monachium o mistrzostwo Niemiec. W drugiej serii spotkań na piłkarzy Luciana Favre'a znów czekało teoretycznie łatwe zadanie - wyjazdowe starcie z beniaminkiem 1.FC Koeln.

Kozły bez kompleksów

Ci, którzy spodziewali się w Kolonii żółtej nawałnicy, musieli być rozczarowani. Drużyna z mistrzowskimi aspiracjami długo nie była w stanie osiągnąć przewagi na RheinEnergieStadium.

Gospodarze grali bez kompleksów i w 29. minucie zaskoczyli faworytów. Po centrze z rzutu rożnego piłkę głową musnął Ellyes Skhiri i na dalszym słupku szczupakiem akcję zamknął niepilnowany Dominick Drexler. Roman Buerki nie miał szans na obronę.

Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie Kozły mogły podwyższyć prowadzenie. Niewiele brakowało, a po rykoszecie własnego bramkarza pokonałby Manuel Akanji. Skończyło się na strachu i rzucie rożnym dla miejscowej drużyny.

Zabójczy finisz BVB

W końcu powody do zadowolenia mieli również kibice BVB. W 70. minucie do wyrównania doprowadził Jadon Sancho. Anglik popisał się ładnym, mierzonym strzałem. To była dla niego druga bramka w tym sezonie.

Borussia poszła za ciosem. W 86. przyjezdni rozegrali koronkową akcję, dzięki której z czystej pozycji mógł spokojnie dośrodkować Łukasz Piszczek. Polak idealnie dograł piłkę na głowę Achrafa Hakimiego, który z bliska pokonał Timo Horna.

Zwycięstwo gości przypieczętował w doliczonym czasie gry Paco Alcacer.

Po ciężkiej przeprawie Borussia Dortmund wygrała w Kolonii 3:1 i po dwóch kolejkach ma na koncie komplet punktów.

1.FC Koeln - Borussia Dortmund 1:3 (1:0)

Bramki: Drexler 29 - Sancho 70, Hakimi 86, Alcacer 90