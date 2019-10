Popis Anglików, roznieśli Bułgarów. Mecz był dwukrotnie przerywany

Opuścił kadrę, tłumacząc się chorobą. Odnalazł się w kasynie Piłkarz... czytaj dalej » Anglicy do awansu w poniedziałek potrzebowali zwycięstwa w Sofii, a także straty punktów przez Kosowo w meczu z Czarnogórą. O ile pierwszy warunek został spełniony, o tyle drugi już nie. Kosowianie pokonali bowiem Czarnogórców 2:0 u siebie. Oznacza to, że o awans na Euro 2020 w grupie A wciąż walczą trzy zespoły – Anglia, Kosowo i Czechy.

Dwie przerwy w grze

Wyspiarze nie mieli najmniejszych problemów z grupowym outsiderem. Po pierwszej połowie wygrywali 4:0. Niestety nie przebiegła ona w spokojnej atmosferze. Już przed meczem więcej mówiło się o ewentualnych rasistowskich zachowaniach na trybunach niż o sportowej rywalizacji. Spotkanie odbywało się na częściowo zamkniętym stadionie ze względu na kary za rasistowskie zachowanie bułgarskich chuliganów w czerwcu w meczach z Czechami i Kosowem.

Obawy potwierdziły się, bo Anglicy dwukrotnie zgłaszali sędziemu obelgi na tle rasowym, co doprowadziło do przerwania gry w 27. i 43 minucie. W efekcie sędzia doliczył do podstawowego czasu sześć minut. Ewentualne trzecie przerwanie gry mogło skutkować zakończeniem meczu.

Małpie odgłosy

Agencja Reutera podała, że reporter brytyjskiej telewizji Sky Sports Rob Dorsett słyszał aż sześciokrotnie małpie odgłosy z trybun, kiedy przy piłce byli czarnoskórzy zawodnicy – debiutujący w drużynie narodowej Tyrone Mings oraz Marcus Rashford. Na powtórkach w angielskiej telewizji, przedstawiającej bułgarskie trybuny, było dokładnie widać, co piłkarze mieli na myśli.



This is the video of Tyrone Mings notifying the linesman of racial abuse from the stands. I feel so sorry for Mings, he's making his England debut tonight and this is how it'll be remembered. Disgrace. pic.twitter.com/EZKcVRBxWI — FutbolBible (@FutbolBible) October 14, 2019





Gole dla Anglików strzelili Rashford, Ross Barkley (dwie) i Raheem Sterling. Na uwagę zasługuje pierwsze trafienie. Rashford przeprowadził solową akcję i ładnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Płamena Iliewa. Pozostałe bramki goście zdobyli z odległości kilku metrów, co najlepiej świadczy o defensywie Bułgarów, a raczej jej braku.

W drugiej połowie nic się na murawie nie zmieniło poza tym, że Sterling strzelił swojego drugiego, Harry Kane pierwszego, a Anglia odniosła wyraźne zwycięstwo 6:0. Drużyna Garetha Southgate'a kończy eliminacje listopadowymi meczami kolejno z Czarnogórą u siebie i Kosowem na wyjeździe.

Anglia prowadzi w tabeli grupy A z 15 punktami na koncie. Czesi tracą do lidera trzy, a Kosowianie cztery punkty.

WYNIK:

Bułgaria - Anglia 0:6

Bramki: Marcus Rashford (7), Ross Barkley dwie (20, 32), Raheem Sterling dwie (45+4, 69), Harry Kane (85)

Reprezentacje pewne już udziału w Euro 2020:

Belgia, Rosja, Włochy, Polska, Ukraina