Odgłosy małp z trybun. "Jeden z najbardziej przerażających wieczorów"

Półfinaliści ubiegłorocznego mundialu rozgrywali w Bułgarii mecz w ramach eliminacji Euro 2020. Już przed pierwszym gwizdkiem więcej mówiło się o ewentualnych zachowaniach na tle rasistowskim na trybunach niż o sportowej rywalizacji. Spotkanie odbywało się na częściowo zamkniętym stadionie ze względu na kary za tego właśnie typu zachowanie bułgarskich chuliganów w czerwcu w meczach z Czechami i Kosowem.

Źródło: Getty Images Gareth Southgate kilkukrotnie zgłaszał sędziemu rasistowskie okrzyki kibiców

Rozmowy w szatni, interwencja kapitana Bułgarów

Obawy potwierdziły się, bo Anglicy, w których składzie wystąpiło trzech czarnoskórych graczy, dwukrotnie zgłaszali sędziemu obelgi na tle rasowym (imitacja małpich odgłosów), co doprowadziło do przerwania gry w 27. i 43 minucie. Prowadzący spotkanie Chorwat Ivan Bebek rozmawiał też z selekcjonerem Garethem Southgatem, czy ten chce zabrać swoich piłkarzy do szatni. Jak wynika z pomeczowej relacji Clarka, w przerwie Anglicy dyskutowali o ewentualnym przerwaniu spotkania, ale do tego ostatecznie nie doszło. - Chcieliśmy pokazać, że rasizm nigdy nie wygra - wytłumaczył prezes federacji.

Tuż przed zejściem do szatni kibiców do porządku próbował przywoływać kapitan Bułgarów Ivelin Popow.



Bulgaria captain Ivelin Popov has been pleading with the home fans at half-time to stop the racist chanting. pic.twitter.com/bH77WOzKnY — SPORTbible (@sportbible) 14 października 2019





- Nie pamiętam, by mecz tej rangi był kiedykolwiek dwukrotnie przerywany ze względu na rasizm. Jestem tym bardziej dumny z drużyny i całego sztabu, że tak sobie poradziliśmy - stwierdził Southgate. - Rozmawialiśmy w szatni. Piłkarze byli bardzo zdeterminowani, żeby grać dalej, ale ustaliliśmy, że jak będą kolejne incydenty, będziemy to zgłaszać i być może zejdziemy z boiska - dodał.

Reakcje Sterlinga i Rashforda

Popis Anglików, roznieśli Bułgarów. Mecz był dwukrotnie przerywany Anglia rozbiła na... czytaj dalej » Ostatniego gola dla Anglików strzelił Raheem Sterling, który był jednym z adresatów obrzydliwych ataków Bułgarów. Zresztą piłkarz Manchesteru City również odniósł się do całej sprawy. Napastnik przypomniał w mediach społecznościowych słowa selekcjonera Bułgarów Krasimira Bałakowa sprzed meczu, który twierdził, że "Anglicy na własnych stadionach mają większy problem z rasizmem niż będą mieć w Bułgarii". "Mhm, nie jestem tego taki pewien" - napisał Sterling już po spotkaniu w Sofii.

Inny z czarnoskórych piłkarzy, Marcus Rashford, autor gola na 1:0 odniósł się do zachowania Popowa, który próbował uspokajać kibiców. - By stanąć w pojedynkę naprzeciw tłumu i robić dobrą rzecz, trzeba mieć odwagę. Dobrze, że jego zachowanie nie pozostało niezauważone - stwierdził piłkarz Manchesteru United.

- To jeden z najbardziej przerażających wieczorów w piłce, jakie widziałem - tymi słowami cały skandal podsumował Clarke.

Anglicy, mimo poniedziałkowego zwycięstwa 6:0, nie są jeszcze pewni awansu na przyszłoroczne Euro. Do tego potrzebny jest im jeden punkt w dwóch pozostałych meczach.