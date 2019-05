Najdroższy i jedyny taki samochód na świecie. Ma trafić do garażu Cristiano Ronaldo

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

Auto zostało zaprezentowane podczas salonu samochodowego w Genewie. Jest jednolicie czarne - nazwa La Voiture Noire z francuskiego oznacza właśnie czarny samochód.

Najnowszy model Bugatti powstał, by przypomnieć i upamiętnić historyczne Bugatti 57 SC Atlantic, które było produkowane w latach 30. XX wieku. Do dziś przetrwały tylko trzy egzemplarze, które mają wartość kolekcjonerską. Jeden z nich jest własnością projektanta mody Ralpha Laurena.



After a grandiose premiere at the Geneva Motor Show, Bugatti Président Stephan Winkelmann presented ‘La Voiture Noire’ to an exclusive clientele in Dubai. #Bugatti#BugattiDubai#BugattiUAE#AlHabtoorMotors#UAE#Dubai#LaVoitureNoire#Bugatti110Ans#StephanWinkelmanpic.twitter.com/Rvm6KkoYLe — Bugatti (@Bugatti) 1 April 2019

Niepowtarzalny

Bugatti La Voiture Noire został wyprodukowany w jednym niepowtarzalnym egzemplarzu. Do tej pory tożsamość szczęśliwego kupującego była owiana tajemnicą. Bugatti w dalszym ciągu nie chce go ujawnić, jednak według hiszpańskiego dziennika sportowego "AS" jest nim Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk, reprezentujący obecnie barwy Juventusu, jest wielkim fanem motoryzacji, a w szczególności marki Bugatti. W swoim garażu ma już kilka aut francuskiego producenta. We wrześniu 2017 roku pochwalił się zakupem Bugatti Chirona, wartym w przeliczeniu ponad 10 milionów złotych.

Post udostępniony przez Cristiano Ronaldo (@cristiano) Wrz 28, 2017

Ale to jedynie ułamek wartości Bugatti La Voiture Noire. Czy nowym właścicielem został Ronaldo, czy nie, na jedyny w swoim rodzaju samochód trzeba było wydać z podatkiem 16,7 miliona euro, czyli 71,5 miliona złotych. Do tej pory rekord należał do Rolls-Royce'a Sweptaila, za którego w 2017 roku nabywca wyłożył równowartość 48 mln złotych.

Na Bugatti La Voiture Noire Polak zarabiający średnią krajową 3,5 tysiąca złotych na rękę musiałby pracować 1700 lat.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Mateusz Walczak o Bugatti La Voiture Noire