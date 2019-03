Brzęczek ostrzega. "Austria jest drużyną nieprzyjemną, ładna gra nie wystarczy"

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

- Sytuacja naszych reprezentantów w klubach jest bardzo dobra. Jednak ładna gra na takiego przeciwnika jak Austria, i nie tylko, nie wystarczy. Austria jest drużyną nieprzyjemną, trudną do gry. Musimy tworzyć drużynę, w której każdy będzie walczył za każdego - powiedział obchodzący w poniedziałek 48. urodziny selekcjoner.

O godz. 16 na boisku KS ZWAR rozpocznie się pierwszy na tym zgrupowaniu trening, który będzie miał charakter rozruchu.

- Ta część graczy, która rozgrywała mecze ligowe w niedzielę, zostanie w hotelu i przejdzie regenerację. W poniedziałek i wtorek będziemy przypominać sobie nasze rozwiązania taktyczne oraz wprowadzać nowe. Mamy jednak wyjątkowo mało czasu na tym zgrupowaniu, ale w takiej sytuacji są też inne zespoły – przyznał Brzęczek.

Nie uniknął pytań o personalia. - Jeśli chodzi o naszą lewą stronę obrony, to nie jest to problem tylko ostatniego półrocza. Na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy się na powołanie Arkadiusza Recy, podjęliśmy to ryzyko - przyznał.

Lewandowski, Milik i Piątek razem?

Na marcowe spotkania selekcjoner z nominalnych lewych obrońców powołał jedynie Arkadiusza Recę, rezerwowego z Atalanty Bergamo. To oznacza, że z tej strony bloku obronnego postawi na prawego defensora Bartosza Bereszyńskiego lub występującego na środku Artura Jędrzejczyka.

Brzęczek odniósł się również do pomysłu postawienia od pierwszej minuty na trzech napastników, strzelających w tym roku gola za golem Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka.

- To nie liczba napastników będzie świadczyła o stwarzaniu sytuacji pod bramką rywala - stwierdził, jakby dając do zrozumienia, że nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania.

We wtorek reprezentacja Polski w komplecie ma trenować na stadionie Polonii Warszawa. Natomiast w środę o 11.15 zaplanowany jest wylot do Wiednia, gdzie dzień później Polacy zagrają z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Bezpośrednio po spotkaniu zaplanowany jest powrót do Warszawy, a w piątek trening na boisku KS ZWAR. W sobotę na PGE Narodowym odbędą się konferencje reprezentacji Polski i Łotwy, a dzień później rozegrany zostanie mecz pomiędzy obydwoma drużynami.

Kadra Polski na mecze z Austrią i Łotwą:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (SK Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo);

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Damian Szymański (Achmat Grozny), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan).