Pierwszy gol, pierwsze zwycięstwo. Brzęczek do Austrii ma wyjątkowe szczęście

Przełamanie Brzęczka. W XXI wieku tylko jeden selekcjoner czekał tak długo na wygraną Długo to trwało.... czytaj dalej » Zwycięstwo z Austrią na start eliminacji Euro 2020 nie przyszło łatwo. Więcej, to była droga przez męki. Gospodarze przez dużą część pierwszej połowy stłamsili Polaków. To oni prowadzili grę, to oni mnożyli groźne sytuacje pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Tyle że efektu bramkowego z tego nie było.



Co innego Polacy. Z czasem się otrząsnęli po przygniatającej przewadze rywali, a w drugiej połowie zadali jeden, zwycięski cios. Jak trwoga, to do Piątka. Napastnik Milanu zacisnął zęby, nie marudził, że zaczął spotkanie jako rezerwowy, ale gdy już został wezwany na plac gry, szybko wziął się do pracy. To on dobił strzał Tomasza Kędziory. Polska wygrała 1:0.



Dla Brzęczka to pierwsze zwycięstwo w siódmym meczu za sterami reprezentacji. Co więcej, odniesione na boisku najtrudniejszego rywala w grupie. W Austrii, w wyjątkowym dla niego miejscu.



- Zawsze lubię tu wracać, ale sporo zmieniło się przez te kilkanaście lat. Patrząc na to, ile lat tu spędziłem i jaki to był okres, wspominam to z wielkim sentymentem - przyznał na przedmeczowej konferencji.

Austria, Austria, Austria

To z Austrią debiutował w kadrze jako piłkarz (mecz towarzyski, 19 maja 1992 roku), to z Austrią strzelił swojego pierwszego oficjalnego gola w reprezentacji (znów mecz towarzyski, 17 maja 1994 roku).



Na tym nie koniec jego związków z tym krajem. Gdy w połowie lat 90. wyjechał z Polski, tam kontynuował piłkarską karierę. Grał w Tirolu Innsbruck, Sturmie Graz, później były FC Kaernten i Wacker Innsbruck. W sumie zwiedził cztery kluby i zdobył dwa mistrzowskie tytuły.



Po zakończeniu kariery wziął się za trenerskie wykształcenie. Zapisał się na kurs. Gdzie? Oczywiście w Wiedniu.

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Krzysztof Piątek (69.)

Austria: Heinz Lindner – Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, Maximilian Woeber – Valentino Lazaro (81. Marc Janko), Florian Grillitsch (84. Karim Onisiwo), Marcel Sabitzer, Julian Baumgartlinger, David Alaba - Marko Arnautović.

Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński – Kamil Grosicki (90. Michał Pazdan), Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (59. Krzysztof Piątek) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (46. Przemysław Frankowski).

Pierwsza kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Czwartek, 21 marca Austria - Polska 0:1 Izrael - Słowenia 1:1 Macedonia Północna - Łotwa 3:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3