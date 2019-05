Bandycki faul obrońcy. Noga złamana w dwóch miejscach

Wszystko działo się 1 maja. Jedna ze słabszych ekip Division Profesional Royal Pari przyjechała na stadion będącego w czołówce Blooming.

Zoch zaczął na ławce rezerwowych. Wszedł w 72. minucie, kiedy jego drużyna przegrywała 1:2, miał pomóc w odrobieniu strat. I rzeczywiście, trzy minuty później goście wyrównali.

Minęły kolejne cztery minuty i rozegrał się dramat 22-letniego piłkarza. Zoch otrzymał podanie w kole środkowym boiska, a brutalnie, po prostu bandycko, zaatakował go Leonardo Urapuca. Wejście z tak dużym impetem wyprostowaną nogą nie mogło skończyć się inaczej - kości Zocha gruchnęły.

Zawodnik wił się z bólu, a decyzja sędziego Raphaela Subirany była natychmiastowa. Urapuca w pełni zasłużenie został wyrzucony z boiska.

Prosto na operację

Zoch od razu został przetransportowany do szpitala. Tam zdiagnozowano złamanie kości piszczelowej i strzałkowej. Piłkarz przeszedł dwugodzinną, zakończoną sukcesem, operację.

Krótko po niej pechowiec zabrał głos. - Takie rzeczy w piłce się zdarzają - przyznał cytowany przez lokalne media. I dodał: - Urapuca mnie przeprosił, a ja te przeprosiny przyjąłem.

Zoch będzie wyłączony z treningów przez około pół roku. Marnym pocieszeniem jest fakt, że jego drużyna ostatecznie wygrała z Blooming 3:2.