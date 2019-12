24 mecze zawieszenia niczego go nie nauczyły. "Najbrutalniejsze zagranie w historii"

Udo obrońcy po El Clasico. Faulu nie było Raphael Varane... czytaj dalej » Klimat towarzyszący spotkaniom niższych lig bywa specyficzny, niekiedy wydarzenia wymykają się spod kontroli. W tym przypadku granica została jednak znacznie przekroczona. Przez bezmyślną decyzję jednego piłkarza narażone zostało zdrowie wielu zawodników.

Z powietrza, na wysokość kolan

To był finałowy mecz ligi argentyńskiego regionu Lujan. Zespół La Union de Jaguel prowadził 4:1 z ekipą SAT, w której gra niejaki Lucas Torres. Spotkanie praktycznie dobiegało końca, odwrócenie jego losów było niemożliwe, a sfrustrowany zawodnik i tak postanowił zaistnieć.

Rywal był z piłką przy linii bocznej. Torres po dłuższym rozbiegu zaatakował go obiema nogami, z powietrza, na wysokości kolan. Poszkodowany padł na murawę, zaczął krzyczeć i zwijać się na murawie. Reakcja jego kolegów była natychmiastowa. Kilku z nich rzuciło się na agresora z pięściami. Potem w bijatykę włączyli się też inni zawodnicy, wymierzając sobie także kopniaki.

Arbiter przerwał spotkanie. Jak pisze argentyński serwis Ole, spokojnie zrobiło się dopiero po kilku minutach, gdy oba zespoły rozeszły się do szatni.



Faulowany zawodnik uniknął na szczęście poważnej kontuzji. Argentyński ESPN, a za nim inne światowe media, piszą jednak o "najbrutalniejszym zagraniu w historii".

Aniołkiem nigdy nie był

Nazwisko prowodyra zostało prześwietlone. Okazało się, że Torres już w przeszłości dał się poznać jako boiskowy bandyta. W 2016 roku, gdy grał w zespole Lugano, zaatakował sędziego za to, że ten pokazał mu czerwoną kartkę. Skończyło się na jednym ciosie w twarz, przed wymierzeniem kolejnych powstrzymali go czterej koledzy z zespołu. Za występek zawieszono go na 24 mecze.