Druzgocąca diagnoza i długa przerwa. Zaskakujący list ze wsparciem

29.05 | To była niespokojna noc w Madrycie po triumfie Realu w Lidze Mistrzów.

29.05 | Tysiące fanów tradycyjnie, jak po każdym triumfie Realu, zgromadziło się przy fontannie Cibeles, by cieszyć się z kolejnego pucharu swej drużyny.

Brazylijczyk doznał kontuzji 16 czerwca w spotkaniu Serie A przeciwko Cuiabie. Diagnoza dla dwukrotnego reprezentanta kraju była druzgocąca - zerwane więzadło w prawym kolanie i 10-12 miesięcy przerwy od gry w piłkę.



O atleta Bruno Henrique realizou exame clínico e de imagem nesta segunda-feira (20). O procedimento confirmou o diagnóstico de lesão multiligamentar no joelho direito. O tratamento será cirúrgico e o prazo de recuperação está estimado entre 10 e 12 meses.#CRF — Flamengo (@Flamengo) June 20, 2022





Real wsparł Henrique

44 piłkarzy podejrzanych o fałszowanie tożsamości i wieku. Federacja wzywa na przesłuchania 44 zawodników i... czytaj dalej » W tym trudnym momencie 31-latek uzyskał wsparcie od samego Realu. W mediach społecznościowych zawodnik opublikował treść listu, jaki Królewscy wysłali mu w imieniu prezesa Florentino Pereza.

"Żałujemy tego, co się stało, ale jednocześnie życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Piłka nożna jest nieprzewidywalna, ale my jesteśmy pewni, że wkrótce wrócisz na boisko i znów będziesz ważnym ogniwem swojej ekipy" - napisano.

W Realu, w barwach którego Brazylijczyk nigdy nie występował, grają koledzy Henrique. W Santosie, swoim poprzednim klubie, dzielił szatnię z Rodrygo. Następnie, już we Flamengo, był kolegą z drużyny Viniciusa Juniora.