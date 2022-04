Raków zrobił krok do mistrzostwa, Bruk-Bet do spadku

Goście po raz pierwszy zagrozili bramce Bruk-Betu w 14. minucie. Po złym wybiciu piłki przez Pawieła Pawluczenkę niecelnie strzelał Fabio Sturgeon. Potem, po podaniu głową od Tomasa Petraska, przed szansą stanął Ivi Lopez. Hiszpan już składał się do strzału, ale Wlazło ofiarną i ryzykowną interwencją wygarnął mu piłkę. W 35. minucie Ivi Lopez posłał piłkę wysoko nad poprzeczką strzelając z kilku metrów.

Raków strzela Bruk-Betowi

Minutę później najlepszy snajper ekstraklasy już się nie pomylił. Po kolejnym złym wprowadzeniu piłki do gry przez Pawluczenkę, Patryk Kun podał do Hiszpana, ten ograł tym razem Wlazłę i strzelił swojego 16. gola w tym sezonie. Można powiedzieć, że była to bramka stracona na własne życzenie przez Bruk-Bet.



Miejscowi mocniej zaatakowali dopiero w końcówce pierwszej połowy. W 44. minucie Milan Rundić zablokował strzał Śpiewaka.



Na drugą połowę trener Radoslav Latal wprowadził za obrońcę Davida Domgjoni Tomasa Poznara. Chwilę po wznowieniu gry Czech miał okazję do wyrównania, ale główkując z kilku metrów posłał piłkę nad poprzeczką. Raków po przerwie oddał inicjatywę gospodarzom.



Gdy wydawało się, że gol dla Bruk-Betu to kwestia czasu, goście wywalczyli rzut rożny. Po jego rozegraniu Petrasek oddał strzał z kilku metrów, Pawluczenko odbił piłkę wprost pod nogi Vladislavsa Gutkovskisa, który popisał się skuteczną dobitką. Reprezentant Łotwy tym golem pogrążył klub, w którym przed przejściem do Rakowa spędził 4,5 roku.

Źródło: PAP/EPA Raków wygrał bardzo pewnie

Po stracie drugiej bramki miejscowi przestali wierzyć w odrobienie start i goście już w pełni kontrolowali wydarzenia na boisku. Wynik spotkania ustaliła w doliczonym czasie akcja rezerwowych. Igor Sapała świetnie podał do Sebastiana Musiolika, który z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Po tej wygranej Raków zajął fotel lidera ekstraklasy (59 pkt). Z kolei Bruk-Bet jest ostatni w tabeli (24 pkt).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa 0:3 (0:1)



Bramki: 0:1 Ivi Lopez (36), 0:2 Vladislavs Gutkovskis (62), 0:3 Sebastian Musiolik (90+1).



Żółta kartka - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Piotr Wlazło. Raków Częstochowa: Patryk Kun.



Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 2 219.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Pawieł Pawluczenko – Nemanja Tekijaski, Piotr Wlazło, David Domgjoni (46. Tomas Poznar) Matej Hybs (64. Marcin Grabowski) – Mateusz Grzybek, Michal Hubinek, Andrij Dombrowskyj, Adam Radwański – Muris Mesanovic (78. Roland Varga), Kacper Śpiewak (64. Artem Polarus, 85. Samuel Stefanik).



Raków Częstochowa: Vladan Kovacević – Oskar Krzyżak, Tomas Petrasek, Milan Rundić – Deian Sorescu, Walerian Gwilia (78. Szymon Czyż), Ben Lederman (89. Igor Sapała), Patryk Kun – Fabio Sturgeon (58. Marcin Cebula), Vladislavs Gutkovskis (78. Jakub Arak), Ivi Lopez (89. Sebastian Musiolik).