Anglicy pod wrażeniem Modera. "Był wszędzie, obrońcy nie mogli go złapać"

To nie jest najlepszy czas dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni z powodu kłopotów na lotnisku we Włoszech wrócili z opóźnieniem do kraju. W poniedziałek wieczorem 12 zawodników wzięło udział w treningu w Chorzowie. Sytuacja zdrowotna w kadrze nie jest idealna, podobnie jak atmosfera po porażce 0:2 z Italią w Lidze Narodów.

Dotyczas menedżer Brighton Graham Potter powoli wprowadzał do składu byłego piłarza Lecha Poznań, który na początku roku zasilił szeregi angielskiej drużyny. W dwóch meczach Premier League polski pomocnik uzbierał łącznie 10 minut. Całe spotkanie rozegrał dotychczas w Pucharze Anglii, ale jego zespół odpadł z rozgrywek po porażce z Leicester City (0:1). Moder i Karbownik doczekali się debiutu w Brighton Jakub Moder i... czytaj dalej »

"Był fantastyczny"

W sobotę przeciwko Newcastle Moder doczekał się występu od pierwszej minuty w angielskiej ekstraklasie. W ustawieniu 1-3-4-2-1 pełnił rolę lewego pomocnika często ścinającego do środka. Piłkarz, który na początku kwietnia skończy 22 lata, już na początku meczu oddał dwa strzały. Pierwszy minął bramkę strzeżoną przez Martina Dubravkę, natomiast przy kolejnej próbie Słowak musiał ratować swój zespół.

Ostatecznie Brighton wygrało u siebie 3:0 (gole Leandro Trossarda, Danny'ego Welbecka i Neala Maupaya), a Polak na boisku spędził 89 minut. Gdyby na trybunach byli kibice, to z pewnością zgotowaliby mu burzę braw. Bo chociaż Moder mecz zakończył bez gola czy asysty, to powiedzieć, że wykorzystał szansę, to nic nie powiedzieć.

- Był fantastyczny, naprawdę. Miał pecha, że nie strzelił gola, bo miał kilka dobrych okazji. Ale wciąż wpływał na grę swoimi biegami, ruchami i wyczuciem - komplementował Polaka po meczu Potter.

- Dobrze grał piłką do przodu, bardzo przyczynił się do tego, co dziś zrobiliśmy. To był naprawdę imponujący debiut w Premier League - dodał menedżer Brighton.

Źródło: Getty Images Moder był nieuchwytny dla obrońców

"Energetyczny występ"

Występ Modera docenili też angielscy dziennikarze. Ci ze "Sky Sports" ocenili go na "8" w skali od 1 do 10. Taką samą notę pomocnik otrzymał od redaktorów "Brighton & Hove Independent".

"Jasny i energetyczny występ młodego Polaka, który nie bał się iść do przodu. Zaprzepaścił dwie szanse na początku spotkania, by był to wymarzony debiut. Był wszędzie, obrońcy Newcastle nie mogli go złapać" - można przeczytać w adnotacji.

Na "7" Polak został oceniony przez dziennikarzy "Daily Mail".

Źródło: Getty Images Moder ma powody do radości

Wzmocniony

Świetne recenzje dla Modera to doskonały prognostyk przed zbliżającymi się meczami eliminacji mistrzostw świata. Biało-Czerwoni rozpoczną je od meczu z Węgrami w Budapeszcie 25 marca. To będzie debiut Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera Polaków. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.