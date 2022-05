Kolejna kompromitacja United. "Piłkarze nie zasługują na noszenie koszulki Manchesteru"

United rozgrywają fatalny sezon z wieloma wstydliwymi porażkami. Trudno było jednak spodziewać się takiego występu w starciu z drużyną, która w 2022 roku jeszcze nie wygrała u siebie ligowego spotkania, a do soboty w całej historii na 27 meczów z 20-krotnymi mistrzami Anglii tylko trzy razy schodziła z boiska z trzema punktami.

Rangnick: straszny występ

Do przerwy Mewy prowadziły 1:0 po golu w 15. minucie Moisesa Caicedo. W drugiej połowie gra przyjezdnych, którzy pierwszy strzał na bramkę oddali dopiero w 56. minucie, całkowicie się posypała. Między 49 a 60. minutą David De Gea trzy razy musiał wyjmować piłkę z siatki.

Źródło: Getty Images Manchester United nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów

- To był straszny występ. Od pierwszej do ostatniej minuty pokazaliśmy za mało, możemy tylko przeprosić za ten występ i upokarzającą porażkę - powiedział po meczu w rozmowie ze Sky Sports menedżer MU Ralf Rangnick. W sobotę jego zespół doznał już piątej z rzędu wyjazdowej porażki.

- Nie sądzę, aby piłkarze zignorowali plan gry. Nie byliśmy ich w stanie powstrzymać. Daliśmy im zbyt wiele miejsca. Jeśli zrobisz to przeciwko technicznej drużynie tak jak Brighton, to zostaniesz ukarany - dodał niemiecki szkoleniowiec, który przedostatni raz prowadził United. Po ostatnim w sezonie wyjazdowym meczu z Crystal Palace na stanowisku menedżera zastąpi go Holender Erik ten Hag.

Źródło: Getty Images Rangnick po sezonie będzie łączyć pracę jako selekcjoner reprezentacji Austrii z rolą konsultanta w MU

Czego zabrakło z Brighton? - Wszystkiego po trochu. Jakości, mentalności. Zasłużyli na zwycięstwo, a my zasługujemy na miejsce, w którym jesteśmy teraz. Musimy się wstydzić - ocenił w Sky Sports kapitan zespołu Bruno Fernandes.

Najgorszy sezon od 31 lat

O tym sezonie Czerwone Diabły chcą jak najszybciej zapomnieć. Już wiadomo, że zanotują w nim najmniejszą liczbę punktów od kampanii 1990/91. Wtedy 59 punktów dało im szóste miejsce. Obecnie mają oczko mniej i zajmują tą samą lokatę, nie mając już żadnych szans na awans do Ligi Mistrzów i poprawienie swojej pozycji. Nie może dziwić, że kibice z czerwonej części Manchesteru tracą powoli cierpliwość. Na Amex Stadium śpiewali, że piłkarze "nie zasługują na noszenie koszulki Manchesteru".



‘You’re not fit to wear the shirt’ get most of them out of this club #MUFCpic.twitter.com/XFWDOwWuhv — United Talk (@UnitedTalkTV_) May 7, 2022

- Mnie też trzeba w to wliczyć. To, co dziś zrobiliśmy, co ja zrobiłem, nie było wystarczające, by założyć koszulkę Manchesteru United. Akceptuję to - skomentował Fernandes.



”What I did today was not enough to be in the Manchester United shirt.”



Bruno Fernandes' reaction to Man United fans singing ”You're not fit to wear the shirt” during their defeat to Brighton pic.twitter.com/P3iaCKdVTJ — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2022





Wynik sobotniego meczu 36. kolejki Premier League:



Brighton - Manchester United 4:0

Moises Caicedo 15, Marc Cucurella 49, Pascal Gross 57, Leandro Trossard 60