Gol przewrotką zabrał Chelsea wygraną. Kibice aż łapali się za głowy

Mecz nie ułożył się po myśli Brighton. Od 10. minuty po trafieniu Cesara Azpilicuety prowadziła Chelsea. Taki stan utrzymywał się aż do 84. minuty.

Znakomite dni Irańczyka

Wtedy po dograniu z rzutu rożnego piłkę głową zgrał Lewis Dunk, a kapitalnym strzałem przewrotką popisał się Jahanbakhsh. Bramkarz londyńczyków Kepa Arrizabalaga nawet nie drgnął.



What the goooaall

Jahanbakhsh pic.twitter.com/GQQhfkLkFF — Mohammadamin (@Mohamma23151096) January 1, 2020





Irańczyk po chwili utonął w objęciach kolegów z drużyny, a na trybunach kibice nie dowierzali. Tak zachwycająca to była bramka.



Reaction to Alireza Jahanbakhsh goal pic.twitter.com/8G9OxoYPav — Football FanCast (@FootballFanCast) January 1, 2020

The Blues już nie odpowiedzieli i mecz zakończył się bramkowym remisem. "Tak bardzo się cieszę, że mogłem dziś pomóc drużynie! Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich" - napisał kilka godzin później w mediach społecznościowych Irańczyk, który nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku roku.



So delighted to be able to help the team again today! Happy new year to everyone #BHAFCpic.twitter.com/nW7p7E8zMY — Alireza Jahanbakhsh (@Alirezajb7) January 1, 2020

Dla 26-latka był to drugi gol w trzecim ligowym występie w tym sezonie. Poprzednio na listę strzelców wpisał się pod koniec roku w spotkaniu z Bournemouth.

21. kolejka Premier League:

środa:

Brighton - Chelsea 1:1

Burnley - Aston Villa 1:2

Newcastle - Leicester 0:3

Southampton - Tottenham 1:0

Watford - Wolves 2:1

Man. City - Everton

Norwich - Crystal Palace

West Ham - Bournemouth

Arsenal - Man. United

czwartek:

Liverpool - Sheffield Utd